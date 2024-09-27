Есть жертвы, среди пострадавших – ребенок: РФ ударила дронами по Измаилу

Враг запустил ударные беспилотники по югу Одесской области, рассказал Олег Кипер.

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РФ ударила дронами по Одесской области / t.me/odeskaODA

Российские оккупационные войска нанесли удар по Измаилу Одесской области, в результате атаки есть жертвы.

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, враг запустил ударные беспилотники по югу Одесской области.

"Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно", - написал он в Telegram.

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По данным главы Одесской ОВА, в результате атаки РФ погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

/ t.me/odeskaODA

Он добавил, что также повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили.

/ t.me/odeskaODA

"В результате атаки вспыхнули несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь", - резюмировал Кипер.

Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ударила баллистикой по Одессе, погибла супружеская пара. Российские оккупанты запустили с юга баллистические ракеты, сообщили Воздушные силы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне ударили по Одессе Искандером. Россияне ударили баллистической ракетой по припортовой гражданской инфраструктуре. В результате атаки ранен водитель зерновоза.

Как сообщалось ранее, РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. В результате удара РФ частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили.

/ Инфографика: Главред

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