РФ ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге: что известно

Российская оккупационная армия утром 27 сентября ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции. Известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.
В результате попадания пострадало административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.
Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия. Правоохранители документируют и собирают доказательства очередного военного преступления россиян.
В ГосЧС Украины уточнили, что в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
По состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами предположительно находятся люди.
Продолжаются аварийно-спасательные работы.
В свою очередь, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о прямом попадании по зданию полицейского управления.
Число пострадавших он пообещал сообщить позже. По его словам, некоторые находятся на операционном столе.
Смотрите видео - Вилкул рассказал о последствиях ракетного удара РФ по Кривому Рогу:
В Днепровской областной прокуратуре сообщили, что проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление России.
Как сообщал Главред, 27 сентября в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ после объявления воздушной тревоги предупреждали об угрозе баллистики с Юга.
По данным мониторинговых каналов, оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М".
Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по Измаилу Одесской области, в результате атаки есть жертвы. По данным главы Одесской ОВА, в результате атаки РФ погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.
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