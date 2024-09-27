РФ ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге: что известно

Под завалами здания могут находиться люди.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-raketoy-po-policeyskomu-upravleniyu-v-krivom-roge-chto-izvestno-10600505.html Ссылка скопирована

Полиция и спасатели работают на месте "прилета" / Коллаж: Главред, фото: dnipr.gp.gov.ua

Российская оккупационная армия утром 27 сентября ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции. Известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.

В результате попадания пострадало административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

видео дня

Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия. Правоохранители документируют и собирают доказательства очередного военного преступления россиян.

В ГосЧС Украины уточнили, что в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами предположительно находятся люди.

Продолжаются аварийно-спасательные работы.

В свою очередь, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о прямом попадании по зданию полицейского управления.

Число пострадавших он пообещал сообщить позже. По его словам, некоторые находятся на операционном столе.

Смотрите видео - Вилкул рассказал о последствиях ракетного удара РФ по Кривому Рогу:

В Днепровской областной прокуратуре сообщили, что проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление России.

Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу / dnipr.gp.gov.ua

Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу / dnipr.gp.gov.ua

Как сообщал Главред, 27 сентября в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ после объявления воздушной тревоги предупреждали об угрозе баллистики с Юга.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М".

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по Измаилу Одесской области, в результате атаки есть жертвы. По данным главы Одесской ОВА, в результате атаки РФ погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред