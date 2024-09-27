Мощные дожди и пронизывающий ветер: какие области Украины накроет холодная погода

Погода в Украине в выходные, 28 и 29 сентября, будет преимущественно без осадков. В большинстве областей не стоит ожидать дождей, однако в западных регионах из-за малоподвижного холодного фронта будут дожди, местами даже значительные. Кроме этого, из-за облачного неба и пронизывающего северного ветра температура воздуха в западных областях в дневное время будет ниже.
Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
В то же время он отметил, что, кроме западных областей, во всех остальных температурный фон будет на достаточно высоком уровне, местами температура будет отклоняться от нормы на 5-9 градусов.
Погода в Украине 28 сентября
В западных областях
В западных областях ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные осадки, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26. В Карпатах ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20.
В северных областях
В северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.
В центральных областях
В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.
На юге Украины
В южной части и в Крыму прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31.
В восточных областях
В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28.
Погода в Украине 29 сентября
В западных областях
В западных областях под влиянием малоподвижного холодного фронта ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут дожди, в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом. Кое-где возможны отдельные грозы. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +9...+14. В Карпатах в течение суток +2...+7 градусов.
В северных областях
В северных областях продолжится период теплой и сухой погоды, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28.
В центральных областях
В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28.
На юге Украины
В южной части и в Крыму ожидается солнечная и сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29.
В восточных областях
В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью Главреду, что погода на выходных резко изменится. Она рассказала, когда Украину ждет резкое похолодание и дожди.
Также синоптик Птуха предупредила, что Украину накроет резкое похолодание. Она сказала, когда в Украине ждать дожди и значительное похолодание.
Напомним, в стране бушует сильная магнитная буря, может ухудшиться самочувствие. Максимальная мощность этой магнитной бури достигла почти 8-ми баллов.
Вас также может заинтересовать:
- Только современный "Шерлок Холмс" найдет цифру 5: загадку нужно разгадать за 7 секунд
- Оптическая иллюзия для самых умных: нужно найти все нули среди С за 8 секунд
- В каком чайнике больше чая: только самые умные дадут правильный ответ на вопрос
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред