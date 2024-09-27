Мощные дожди и пронизывающий ветер: какие области Украины накроет холодная погода

Температура воздуха местами будет опускаться до +2 градусов.

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Погода в Украине - в некоторых областях будут мощные дожди и пронизывающий ветер/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 28 и 29 сентября, будет преимущественно без осадков. В большинстве областей не стоит ожидать дождей, однако в западных регионах из-за малоподвижного холодного фронта будут дожди, местами даже значительные. Кроме этого, из-за облачного неба и пронизывающего северного ветра температура воздуха в западных областях в дневное время будет ниже.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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В то же время он отметил, что, кроме западных областей, во всех остальных температурный фон будет на достаточно высоком уровне, местами температура будет отклоняться от нормы на 5-9 градусов.

Погода в Украине 28 сентября

В западных областях

В западных областях ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные осадки, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26. В Карпатах ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20.

В северных областях

В северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.

На юге Украины

В южной части и в Крыму прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31.

В восточных областях

В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28.

Погода в Украине 28 сентября/ windy.com

Погода в Украине 29 сентября

В западных областях

В западных областях под влиянием малоподвижного холодного фронта ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут дожди, в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом. Кое-где возможны отдельные грозы. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +9...+14. В Карпатах в течение суток +2...+7 градусов.

В северных областях

В северных областях продолжится период теплой и сухой погоды, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28.

На юге Украины

В южной части и в Крыму ожидается солнечная и сухая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29.

В восточных областях

В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28.

Погода в Украине 29 сентября/ windy.com

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью Главреду, что погода на выходных резко изменится. Она рассказала, когда Украину ждет резкое похолодание и дожди.

Также синоптик Птуха предупредила, что Украину накроет резкое похолодание. Она сказала, когда в Украине ждать дожди и значительное похолодание.

Напомним, в стране бушует сильная магнитная буря, может ухудшиться самочувствие. Максимальная мощность этой магнитной бури достигла почти 8-ми баллов.

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