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В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2024, 00:40
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Максимальная мощность этой магнитной бури достигла почти 8-ми баллов.
магнитная буря, солнце, космос
В Украине бушует поти 7-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине затягивается магнитной бури. Об этом сообщает meteoagent.

Она началась 23 сентября и ворвалась сразу с 5-балльной мощностью. Уже на следующий день она усилилась до 7-ми баллов и продержалась на таком уровне еще и на следующий день.

26 сентября мощность магнитной бури уменьшилась. Она опустилась до 6-ти баллов. Ожидается, что на следующий день она станет 3-балльной и снизится до минимума.

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магнитная буря
В Украине бушует поти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и М. Сообщается, что 27 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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