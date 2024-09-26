Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода

Синоптики утверждают, что в некоторых областях Украины также будет высокий уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 27 сентября будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Его объявили в центральных, большинстве северных, южных, Харьковской, Ровенской, Волынской и Черновицкой областях.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: ventusky

Погода 27 сентября

В Украине 27 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

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"Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем 23-28°, на крайнем западе страны 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 27 сентября в Украине местами будет дождливая погода. Теплее всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +12...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: meteoprog

Погода 27 сентября в Киеве

В Киеве 27 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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