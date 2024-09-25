Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Синоптики предупреждают о том, что осадки ожидаются даже на Киевщине.

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Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 26 сентября будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 25 сентября в западных, Винницкой и Житомирской областях объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: ventusky

Погода 26 сентября

В Украине 26 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 12-17°, в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях 7-12°; днем 21-26°, на юге страны до 29° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 16-21°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 26 сентября в Украине местами будет дождливая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +11...+23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: meteoprog

Погода 26 сентября в Киеве

В Киеве 26 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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