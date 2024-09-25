Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

Ожидается, что магнитная буря будет "трусить" страну минимум 5 дней.

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Страну атаковала почти 8-балльная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине очень сильно увеличилась мощность новой магнитной бури. Об этом сообщает meteoagent.

Известно, что после однодневного затишья буря ворвалась в страну сразу с 5-балльной мощностью. Уже на следующий день она стала еще сильнее. Её сила увеличилась до почти 8-ми баллов. На таком же уровне продержалась и 25 сентября.

Ожидается, что 26 сентября буря станет слабее и опустится до 4-балльного уровня. После этого она достигнет отметки в 3 балла и опустится до минимума. Следующий геомагнитный шторм начнется 5 октября.

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Страну атаковала почти 8-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки класса С. Сообщается, что 26 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 43 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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