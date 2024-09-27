Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом

Синоптик Наталья Птуха рассказала, когда в Украине ждать дождей и значительного похолодания.

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Погода в Украине на октябрь / Главред

Погода в Украине в сентябре удивляет. Однако дожди и заморозки в первой половине октября - обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второго месяца осени может быть несколько выше нормы.

Каким будет начало октября в Украине, когда ждать дождей и значительного похолодания - в интервью Главреду рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометцентра, синоптик Наталья Птуха.

Сентябрь в Украине выдался очень аномальным. Сколько еще продержится такая теплая погода в Украине?

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По расчетам, которые у нас есть на сегодня, и по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, такая погода продержится до субботы, 28 сентября. С 29 сентября температура воздуха пойдет на спад. Это мы говорим о Центральных и Северных регионах. Если говорить о Западных регионах, то там уже температура значительно ниже.

Воскресенье, 28 сентября, станет переломным моментом в погодных условиях. В Украину поступят атмосферные фронты с Северо-Запада, будут пролегать через территорию западных областей и распространятся на северные области. Это приведет к тому, что поступит холодная воздушная масса и немного температура будет снижаться. Но это не критично. Если сейчас в большинстве регионов днем +20 +25, то в пятницу, 27 сентября, и субботу, 28 сентября, на Юге и Востоке температура воздуха может подняться до +29 градусов. С воскресенья, 29 сентября, днем температура воздуха будет +15 - +20 градусов. Для осени это комфортная погода. Но, после высоких и довольно нетипичных температур для сентября, будет прохладно. Далее температура воздуха в Украине будет приближаться к более осеннему характеру.

Вы сказали о нетипичной температуре для Украины. Почему сентябрь стал таким теплым?

Любой синоптический процесс связывать с изменениями климата не можем. Но синоптики только могут констатировать, что действительно, по информации ученых, изменение климата существенно влияет на ход процессов в Европе и непосредственно в Украине - и все чаще у нас становится все выше температура в течение 12-13 месяцев. Температурные показатели были высокими и постоянно немного выше климатической нормы. Какие синоптические процессы вызвали такую синоптическую погоду в сентябре в Украине? Это с Юга поступила теплая воздушная масса, а перед этим длительное время влияло поле активного давления, антициклон. Север Европы и Украина попали под влияние мощного антициклона с Северо-Востока, и он обеспечивал спокойную погоду без осадков. Также в сентябре еще достаточно длительный световой день - солнце могло прогревать воздух и не было такого вторжения арктического воздуха.

Когда похолодание в Украине / pixabay

Когда ждать значительных осадков?

Дожди в западных областях уже были, там даже снизился уровень пожарной опасности, характер погоды там напоминает уже осень. На Западе Украины уже +18 +23 градуса. На какие-то сильные дожди пока не рассчитываем, но, возможно, локально на правобережье Украины стоит ожидать. Уже с воскресенья, когда будет изменение температуры, интенсивные осадки следует ожидать в западных областях, северных и в Винницкой области.

Ждать ли нам резкого похолодания с заморозками?

Минусовой температуры пока не ожидаем. Метеорологическое лето до сих пор продолжается по температурному фону. С воскресенья, 29 сентября, когда температурный фон упадет, для многих будет ощутимо похолодание. В столице, в субботу, будет +28 +29, а в воскресенье - +19 +20. То есть похолодание будет на 10 градусов, и это будет ощущаться.

Впрочем, на следующей неделе будет комфортная температура и без заморозков.

Какой погоды ожидать в Украине в октябре?

Начало октября будет характеризоваться тем, что поле активного давления уменьшит свое влияние, и все чаще к нам будут поступать атмосферные фронты из Атлантики, то есть с Запада. Надеемся, что будет несколько больше осадков, но температурный фон также будет напоминать осенний.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

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