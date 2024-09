ВСУ атакуют в Курской области и держат позиции на востоке: в ISW раскрыли детали

Штурмовые действия украинских войск продолжились в Глушковском районе Курской области 26 сентября, однако подтвержденных данных о новом продвижении не было.

По данным источников минобороны РФ, россияне отразили украинские штурмы к югу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) .

Уточняется, что поступают сведения об украинской механизированной атаке в направлении Веселого (южнее Глушково). 26 сентября ВСУ продолжили штурм в районной "украинского плацдарма" в Курской области, но продвижение не зафиксировано.

Кроме того, в минобороны РФ заявили, что российские войска отразили украинский штурм в направлении Обуховки (южнее Коренево). А один из российских военных пропагандистов утверждал, что ВСУ атаковали российские позиции в окрестностях Любимовки (юго-восточнее Коренево) 25 сентября.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.