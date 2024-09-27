ВСУ атакуют в Курской области и держат позиции на востоке: в ISW раскрыли детали

Силы обороны Украины сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке, рассказали в Институте изучения войны.

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Украинские защитники отражают вражеские атаки / Колаж: Главред, фото: 3 ОШБр

Штурмовые действия украинских войск продолжились в Глушковском районе Курской области 26 сентября, однако подтвержденных данных о новом продвижении не было.

По данным источников минобороны РФ, россияне отразили украинские штурмы к югу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) .

Уточняется, что поступают сведения об украинской механизированной атаке в направлении Веселого (южнее Глушково). 26 сентября ВСУ продолжили штурм в районной "украинского плацдарма" в Курской области, но продвижение не зафиксировано.

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Кроме того, в минобороны РФ заявили, что российские войска отразили украинский штурм в направлении Обуховки (южнее Коренево). А один из российских военных пропагандистов утверждал, что ВСУ атаковали российские позиции в окрестностях Любимовки (юго-восточнее Коренево) 25 сентября.

/ understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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Также подчеркивается, что Силы обороны Украины сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке. Украинская бригада, которая обороняет Угледар, сообщила, что ВСУ сохраняют позиции в этом населенном пункте в ответ на недавние западные сообщения о противоположном.

/ understandingwar.org

Вместе с тем фиксируется продвижение российских захватчиков возле Часового Яра и Покровска. Войска РФ продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не обнародовано.

/ understandingwar.org

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Ранее сообщалось о том, что оккупанты получили по зубам у Покровска. Противник встретил серьезное сопротивление защитников Украины и переориентировался на другое направление.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются как можно быстрее захватить Покровск. В разведке министерства обороны Великобритании сообщили, что российская оккупационная армия наступает на разных участках фронта.

Как сообщалось ранее, Курская операция позволила Украине не только перехватить инициативу на фронте, но и укрепить политическую позицию. Переговорная позиция Украины также стала сильнее. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический эксперт Максим Розумный.

/ Главред

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