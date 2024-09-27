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Зеленский вернется без разрешения США на удары вглубь РФ - The Times

Мария Николишин
27 сентября 2024, 15:23
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США не объявили об изменении своей позиции по дальнобойным ударам.
Зеленский вернется без разрешения США на удары вглубь РФ - The Times
США не дали разрешение на удары по РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вернется из Вашингтона без разрешения на удары вглубь России западными ракетами. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что во время встреч с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис Зеленский призвал их снять ограничения на удары дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow или американскими ПТРК ATACMS. Также он должен был представить им план победы в войне.

"Соединенные Штаты Америки не объявили об изменении своей позиции относительно дальнобойных ударов по России. А накануне кремлевский правитель Путин заявил, что большая воздушная атака на РФ со стороны поддерживаемой Западом страны может вызвать ядерный ответ", - сообщает издание.

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Также известно, что американский президент анонсировал предоставление Украине большого пакета военной помощи, в который войдут планирующие бомбы Joint Standoff Weapon. А Харрис раскритиковала слова Дональда Трампа о том, что Украина должна была согласиться на требования Путина, чтобы предотвратить полномасштабную войну.

The Times добавляет, что в Капитолии Зеленский встретился с двухпартийной группой сенаторов, которые поддерживают Украину в этой войне. Республиканец Линдси Грэм заявил, что тот просил предоставить зеленый свет на дальнобойные удары, чтобы "посадить Путина за стол переговоров" и усилить позицию страны.

"Если мы не сделаем этот фундаментальный выбор на этой неделе, я думаю, что результат для Украины будет ужасным", - подчеркнул сенатор Грэм.

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Визит Зеленского в США - что известно

Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях Генеральной Ассамблеи ООН с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы".

26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Он поблагодарил Байдена и Штаты за оказанную стране поддержку, которая "спасает жизни украинцев и помогает стране сохранить независимость".

Зеленский вернется без разрешения США на удары вглубь РФ - The Times
План победы Зеленского / Инфографика: Главред

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