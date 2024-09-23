"Красная линия пересечена": одна из стран, передавших Украине F-16, высказалась об ударах по РФ

Западу незачем бояться эскалации, уверена Фредериксен.

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Фредериксен снова поддержала усилия Украины по своей обороне / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила "прекратить дискуссию о красных линиях" Кремля, выступая "за" снятие ограничений на дальнобойные удары ВСУ по России.

В интервью Bloomberg Television она сказала, что ограничения для Украины на использование западных ракет по территории России должны быть сняты.

"Самая важная красная линия уже пересечена. И это произошло, когда русские вошли на территорию Украины", - сказала она. видео дня

Она раскритиковала любые предположения, что решение на снятие ограничений на дальнобойные удары по РФ якобы будет означать эскалацию и что это втянет в войну союзников Киева. Поэтому, по ее словам, ограничения на использование оружия должны быть сняты.

"Сейчас мы видим Россию, которая сближается с Северной Кореей и Ираном. И я не думаю, что Россия сможет устроить полномасштабную войну в Европе без помощи Китая, к сожалению. Так что это не европейский конфликт, это глобальный конфликт, и последствия его чрезвычайно высоки", — подчеркнула премьер Дании.

Премьер Дании высказалась о дальнобойных ударах по РФ - смотрите видео:

Дальнобойные удары по РФ - главное

Между США и Британией продолжаются напряженные разговоры по поводу разрешения Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Белый дом все еще боится "эскалации" и пересечения так называемых красных линий Москвы.

Союзники Америки тем временем пытаются всячески подтолкнуть Администрацию Байдена решить этот застопорившийся вопрос как можно скорее.

На фоне слухов о том, что США все-таки могут снять ограничения, в Вашингтон отправился украинский президент Владимир Зеленский.

Украина неоднократно подчеркивала, что не собирается применять дальнобойное западное оружие по гражданским объектам РФ — только по военным, чтобы лишить оккупантов наступательного потенциала и уменьшить потенциал ВКС РФ по дальнобойным ракетным ударам по украинским гражданским городам.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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