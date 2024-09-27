Повлияет на ситуацию на фронте в октябре: РФ оказалась перед тяжелым выбором - разведка

РФ из-за потери значительного количества боеприпасов придется определить основные приоритеты для наступления в ближайшие месяцы, отмечает разведка Эстонии.

https://glavred.info/ukraine/povliyaet-na-situaciyu-na-fronte-v-oktyabre-rf-okazalas-pered-tyazhelym-vyborom-razvedka-10600583.html Ссылка скопирована

Россия оказалась перед тяжелым выбором - разведка / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Удары Сил обороны Украины, направленные на уничтожение складов боеприпасов российской армии, могут начать влиять на боевые действия на фронте уже в октябре. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии, подполковник Янек Кессельманн, передает ERR.

Интенсивность обстрелов со стороны российских войск снизилась с 226 атак в день на прошлой неделе до 155 на этой неделе, что, по словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии, пока не является следствием уничтожения складов. Ожидается, что полный эффект от этих операций будет заметен через две-три недели.

"Поскольку Российская Федерация потеряла довольно значительное количество боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется определиться с приоритетами в своих действиях в ближайшие месяцы", - сказал Кессельманн, добавив, что в этом свете сомнительно, есть ли у российских сил ресурсы для того, чтобы оттеснить украинские подразделения, которые вошли в Курскую область России, обратно через границу. видео дня

Кессельманн также отметил, что Россия продолжает медленное продвижение в районе Покровска, достигнув позиций для изоляции населенного пункта Селидово, где до войны проживало 22 000 человек.

"Если этот населенный пункт будет захвачен врагом, снабжение Покровска и Корахово, вероятно, будет нарушено. На других направлениях активность российских войск остается достаточно высокой, особенно в направлении Покровска. Кроме того, Российская Федерация также начала активные действия в юго-восточной части Украины", - добавил Кессельманн.

Впрочем, общая ситуация на линии фронта существенно не изменилась, подытожил он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что известно о ERR? Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Путин подписал указ об увеличении численности военных на 180 тысяч человек, однако это не означает объявления всеобщей мобилизации, отмечает политический эксперт Максим Разумный.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Джо Байдена позволить Украине применять западное оружие для ударов по территории России, ведь это, по его мнению, могло бы заставить Путина начать переговоры.

На Запорожском направлении наблюдается активизация боевых действий, поскольку российские войска перебрасывают дополнительную технику на линию фронта, сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред