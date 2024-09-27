'РФ смотрит на Украину': для чего Путин увеличил численность армии - Розумный

Увеличение численности российской армии на 180 тысяч военных является мерой предосторожности, отмечает аналитик.

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Как увеличение численности армии РФ повлияет на ход боев / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении численности российской армии на 180 тысяч человек, но это не означает начало всеобщей мобилизации. Об этом во время чата с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Розумный.

Как отмечает Розумный, эти дополнительные войска будут привлечены тем же способом, как и раньше, через регулярное пополнение армии, выполняя план набора 30 тысяч человек в месяц за счет повышения выплат. Это не является признаком радикального изменения военных планов.

"Россия же смотрит на Украину. Время от времени наши военачальники говорят о том, что готовятся новые бригады, которые в конце осени смогут пополнить ряды ВСУ на фронте", - сказал Розумный.

При этом он подчеркивает, что цель РФ - подготовиться к этому, чтобы удержать инициативу и не допустить срыва своих военных замыслов.

"Мне кажется, что объем, о котором идет речь, является, скорее, мерой предосторожности, чем планом быстрой победы", - резюмировал эксперт.

Смотрите видео чата с Максимом Розумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны РФ оказывает давление на Владимира Путина с целью объявить новую волну мобилизации для пополнения армии и компенсации потерь на фронте. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Москве, еще в начале 2024 года оборонное ведомство предлагало Путину новую мобилизацию, однако он отказался реализовать этот шаг перед инаугурацией.

Подписанный Путиным указ об увеличении численности армии на 180 тысяч военных может поднять общую численность вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона человек. Это уже третий подобный указ с начала войны против Украины в феврале 2022 года, отмечается в отчете британской разведки, опубликованном Минобороны Великобритании.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что власти РФ опасаются новой мобилизации из-за возможного общественного сопротивления, поскольку Кремлю не удалось полностью подавить локальные протесты, организованные родственниками мобилизованных после частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

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