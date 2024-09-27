"Украина не должна сопротивляться РФ": Орбан ответил на зашквар своего советника

Венгрия "всегда будет защищать себя", подчеркнул Виктор Орбан.

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Виктор Орбан прокомментировал заявления своего советника / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, pixabay.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал слова своего советника Балажа Орбана, который сказал о том, что Венгрия выиграла бы больше, если бы не сопротивлялась советскому вторжению 1956 года, а также критиковал Украину за сопротивление агрессии РФ.

Выступая по национальному радио, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что важно говорить "очень осторожно и четко" по столь деликатным вопросам, передает Reuters.

"Сейчас мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее", - сказал венгерский премьер. видео дня

При этом Виктор Орбан также добавил, что, как и прежде, Венгрия "всегда будет защищать себя".

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге а Орбан подчеркнул неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.

Ранее Балаж Орбан заявил в Facebook, что никакого смысла в украинско-российской войне нет. Эту позицию он озвучил после того, как во время общения с журналистами предположил, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, ведь это "безответственно".

Напомним, ранее министр обороны Венгрии обвинил западных партнеров в якобы "активизации" войны вместо ее сдерживания. Это, по его словам, помогло стране-агрессору России построить военную промышленность, что обеспечит соответствующий уровень боеприпасов, живой силы и техники.

Как сообщалось ранее, в Венгрии прокомментировали действия украинских сил на территории Курской области страны-агрессора России. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш заявил, что венгерские власти стоят на стороне достижения "мира".

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