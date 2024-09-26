В Венгрии назвали бессмысленным решение Украины бороться против агрессии России

Заявление советника премьера Орбана вызвало возмущение даже у самих венгров, ведь он фактически намекнул на необходимость сдаться России.

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ВСУ, Балаж Орбан / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Orbán Balázs

В Венгрии уже несколько раз делали неоднозначные заявления в контексте войны в Украине и уступок стране-агрессору России. На этот раз политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил в Facebook, что никакого смысла в украинско-российской войне нет.

"Она (война-Главред) длится более двух с половиной лет, в ней погибли сотни тысяч людей, потеряно сотни тысяч квадратных километров территории и уничтожена страна. Почему так? Ни за что. Война никогда не должна была начинаться или заканчиваться раньше дипломатическими средствами. Всем было бы намного лучше", - написал он.

Эту позицию Орбан озвучил после того, как во время общения с журналистами предположил, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, ведь это "безответственно", передает Telex.

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"Потому что мы поняли, что здесь надо быть осторожными, и надо быть осторожными с очень ценными венгерскими жизнями. Нельзя просто так разбрасываться ими на глазах у других", - аргументировал венгерский политик.

Его слова с якобы намеком на готовность просто сдаться, а не обороняться, как это делает сейчас Украина, возмутили даже немало венгров.

Кто такой Балаж Орбан? Балаж Орбан - венгерский юрист, профессор университета и политик, который с 2021 года занимает должность политического директора премьер-министра Виктора Орбана и является членом Национального собрания с 2022 года. С 2018 по 2022 год Орбан был заместителем министра, а также парламентским и стратегическим государственным секретарем офиса премьер-министра, пишет Википедия.

Позиция Венгрии в контексте войны в Украине

Напомним, что уже в течение нескольких месяцев венгерский премьер-министр Виктор Орбан пытается переключить внимание западных стран с помощи Украине на возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией.

Накануне Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий обвинил западных партнеров в якобы "активизации" войны вместо ее сдерживания. Это, по его словам, помогло стране-агрессору России построить военную промышленность, что обеспечит соответствующий уровень боеприпасов, живой силы и техники.

Ранее в Венгрии прокомментировали действия украинских сил на территории Курской области страны-агрессора России. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш заявил, что венгерские власти стоят на стороне достижения "мира".

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