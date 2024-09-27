Полное вытеснение ВСУ из Курской области: эксперт ответил, удастся ли это РФ

РФ необходимо перемещение соответствующих сил и средств, прежде чем приступить к операции по блокированию украинского плацдарма на территории Курской области.

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Россияне не могут создать идеальную обстановку для себя на Курщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Для вытеснения сил Украины со своих территорий на Курщине, российские агрессоры стягивают подразделения и наращивают свою группировку. Однако, как обращает внимание военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ, российскому командованию предстоит провести немало мероприятий по боевому слаживанию, поэтому таких действий недостаточно.

"Россияне не могут создать такую идеальную обстановку. Необходимо перемещение соответствующих сил и средств, проведение боевого слаживания, обеспечение всем необходимым, прежде чем приступить к той самой операции по блокированию украинского плацдарма на территории Курской области, а в дальнейшем - постепенному его вытеснению за пределы РФ", - отметил эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. видео дня До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Как объясняет Селезнев, на Курщине находится абсолютно разномастная "солянка".

"Это подразделения БАРС, территориальной обороны, российские срочники, представители Росгвардии, десантники, морские пехотинцы. Кстати, там находятся подразделения морской пехоты: 810-й бригады из состава Черноморского флота РФ и 155-й бригады российского Тихоокеанского флота. Такая разномастная публика вряд ли способна прийти одномоментно к общему знаменателю. Поэтому, я думаю, что российскому генералу Лапину предстоит еще немало провести мероприятий по боевому слаживанию", - считает Владислав Селезнев.

Однако совершенно не случайным, как убежден эксперт, является то определенное затишье, которое сейчас сформировалось на территории Курской области.

"Стороны оценивают возможности противника, делают определенные расчеты для того, чтобы четко понимать, как действовать, чтобы самих себя не загнать в определенную ловушку. Ведь, собственно говоря, несколько таких эпизодов неприятных для российской армии уже произошло", - акцентировал эксперт.

Как и на всех участках фронта, ситуация в Курской области развивается динамично. И пока, как отмечает Селезнев, очень сложно предсказать дальнейшее развитие событий.

"Но я думаю, что в этой очень масштабной по сути и по задействованию сил и средств шахматной партии все-таки победа будет на украинской стороне, ведь генерал Сырский (главнокомандующий ВСУ, - ред.) славится нестандартными решениями, которые неоднократно создавали огромное количество проблем для российских вооруженных сил", - резюмировал гость эфира.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ на Курщине: последние новости

Недавно в ЦПД заинтриговали положительными новостями. По словам Коваленко, на Курщине есть удачные действия Сил обороны. Оккупанты паникуют и не понимают, как комментировать события, которые сейчас происходят в Курской области.

В то же время наступление РФ на Курщине обернулось провалом, зато в ВСУ привлекают резервы на важном направлении. Отмечается, что российское контрнаступление длилось дольше, чем ожидалось, и только 17 сентября российские танки смогли продвинуться на юг от населенного пункта Коренево. В ответ на это Кремль продлил срок до середины октября, чтобы вернуть контроль над утраченными территориями.

В свою очередь ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск. Из-за этого россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

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