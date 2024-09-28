Охватить позиции ВСУ с двух флангов: где оккупанты задумали коварную ловушку

Создание плацдарма на реке Оскол позволит российским войскам охватить украинские позиции на восточном берегу реки как с севера, так и с юга.

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Оккупанты РФ хотят выйти к реке Оскол на востоке Украины / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты, скорее всего, активизируют усилия, чтобы выйти к реке Оскол на востоке Украины. Свой план враг пытается выполнить с начала года, однако пока агрессоры пока не могут похвастаться значительными успехами в достижении цели. Об этом говорится в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, выход на восточный берег Оскола позволит российским силам легко создать оборонительный фронт вдоль реки и освободить силы для переброски на другие направления, поэтому он является оперативно важной целью для Путина.

В последние недели россияне преуспели в создании небольшого тактического выступления вокруг Песчаного. Они сейчас концентрируются на попытках продвинуться в направлении Колесниковки и Кругляковки. Российские агрессоры продвигались вдоль оврага к востоку от Песчаного и в полях к югу и северу от населенного пункта, но продвижение в полях непосредственно к востоку от Колесниковки и Кругляковки у них "пробуксовывало".

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Как вывод, в планах командования Западной группировки войск есть большой механизированный штурм с целью быстро продвинуться через эти поля и закрепиться в упомянутых населенных пунктах, создать более прочный плацдарм на Осколе.

Кроме этого, российские войска, вероятно, сосредотачиваются на создании плацдарма непосредственно на реке Оскол, поскольку это позволит российским войскам охватить украинские позиции на восточном берегу реки как с севера, так и с юга, создавая более узкий украинский выступ между Купянском-Узловым и Глушковкой и более широкий украинский выступ к югу от Кругляковки, поскольку река Оскол выполняет роль барьера.

Однако важным моментом является то, что желаемый захват Россией Колесниковки и Кругляковки не гарантирует, что российские силы смогут быстрее уменьшить потенциальный украинский выступ между Купянском-Узловым и Глушковкой, а также увеличить темп продвижения к югу от Кругляковки.

"Российские войска не продемонстрировали способности ускорить темп своего продвижения вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в течение последних месяцев, и российские войска также не смогли достичь даже незначительных успехов на других направлениях продвижения, в частности тратя недели на вхождение в небольшие населенные пункты, как Невское и Макеевка (оба к северо-западу от Кременной). Российские источники по состоянию на 27 сентября утверждали, что украинские силы активно контратакуют вблизи Невского, а украинские силы ранее проводили тактически успешные контратаки в районе Кременной, что свидетельствует о том, что украинские силы имеют больше гибкости, чтобы противостоять тактической инициативе в этом районе, чем где-либо на востоке Украины", - говорится в материале.

​ Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Еще зимой 2024 года, как говорится в материале, оккупанты начали попытки выйти на берег Оскола и с тех пор не прекращали усилий в этом направлении.

Сейчас главная ставка российского диктатора Владимира Путина и военного командования РФ на том, что победить в войне с Украиной Россия сможет, продолжая ползучее наступление бесконечно долго. Анализируя медленное продвижение врага вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, можно найти этому подтверждение.

"ISW продолжает оценивать, что цель России оттеснить украинские силы от восточного берега реки Оскол является оперативно важной целью, поскольку это позволит российским силам создать легко оборонительный фронт вдоль реки и освободить боевую мощь. Российское военное командование продолжает отдавать предпочтение другим наступательным операциям с оперативно значимыми целями, как видно из текущей российской наступательной операции вокруг оперативно важного города Часов Яр", - резюмировали в ISW.

Ситуация на фронте - последние новости

Как известно, Свитан спрогнозировал перелом в начале октября. Военный эксперт выразил убеждение, что в начале октября, еще сухой погодой, ВСУ могут начать наступательные операции на Запорожском направлении.

Издание Bild сообщило, что ВСУ привлекают резервы на важном направлении. Как сообщили в BILD, сейчас украинские военные пытаются обходить с фланга российские подразделения в Курской области, заставляя их обороняться одновременно на нескольких направлениях.

Кроме этого, ситуация на фронте может ухудшиться из-за того, что Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине. Пекин продолжает играть ключевую роль в поддержке России во время ее войны против Украины, предоставляя Москве оружие, пишет The Times.

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