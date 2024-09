Охватить позиции ВСУ с двух флангов: где оккупанты задумали коварную ловушку

Российские оккупанты, скорее всего, активизируют усилия, чтобы выйти к реке Оскол на востоке Украины. Свой план враг пытается выполнить с начала года, однако пока агрессоры пока не могут похвастаться значительными успехами в достижении цели. Об этом говорится в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, выход на восточный берег Оскола позволит российским силам легко создать оборонительный фронт вдоль реки и освободить силы для переброски на другие направления, поэтому он является оперативно важной целью для Путина.

В последние недели россияне преуспели в создании небольшого тактического выступления вокруг Песчаного. Они сейчас концентрируются на попытках продвинуться в направлении Колесниковки и Кругляковки. Российские агрессоры продвигались вдоль оврага к востоку от Песчаного и в полях к югу и северу от населенного пункта, но продвижение в полях непосредственно к востоку от Колесниковки и Кругляковки у них "пробуксовывало".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.