Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Максим Розумный оценил вероятность создания Курской народной республики.

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/ колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Политический эксперт Максим Розумный прокомментировал вопрос вероятности проведения референдума по созданию Курской народной республики в районах РФ, контролируемых Вооруженными силами Украины.

"Если бы пообещали хорошо кормить и не притеснять – да (местное население поддержало бы такую инициативу, - ред.)", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

При этом эксперт привел опыт оккупационных режимов ХХ века (в Первую и Вторую мировые войны) и не только в России, но и в странах Европы, который свидетельствует о том, что народы не слишком сопротивлялись подобным инициативам.

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"Есть целый ряд обстоятельств, объясняющих такой эффект. Меньше объяснений реакции, которую продемонстрировали украинцы в 2022 году. Это можно изучать, чтобы понять, почему в нашем обществе возник такой патриотический подъем и почему украинцы оказали такое отчаянное сопротивление. Больше всего, пожалуй, этому удивился Путин. Поэтому здесь не известно, что именно является большей загадкой – реакция украинцев или россиян", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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