УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Алексей Тесля
28 сентября 2024, 02:02
25
Максим Розумный оценил вероятность создания Курской народной республики.
Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл вероятный сценарий
/ колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Политический эксперт Максим Розумный прокомментировал вопрос вероятности проведения референдума по созданию Курской народной республики в районах РФ, контролируемых Вооруженными силами Украины.

"Если бы пообещали хорошо кормить и не притеснять – да (местное население поддержало бы такую инициативу, - ред.)", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

При этом эксперт привел опыт оккупационных режимов ХХ века (в Первую и Вторую мировые войны) и не только в России, но и в странах Европы, который свидетельствует о том, что народы не слишком сопротивлялись подобным инициативам.

видео дня

"Есть целый ряд обстоятельств, объясняющих такой эффект. Меньше объяснений реакции, которую продемонстрировали украинцы в 2022 году. Это можно изучать, чтобы понять, почему в нашем обществе возник такой патриотический подъем и почему украинцы оказали такое отчаянное сопротивление. Больше всего, пожалуй, этому удивился Путин. Поэтому здесь не известно, что именно является большей загадкой – реакция украинцев или россиян", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Максим Розумный война России и Украины Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Осталось пару дней: Украину совсем скоро атакует новая магнитная буря

Осталось пару дней: Украину совсем скоро атакует новая магнитная буря

23:37 Украина
Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине - The Times

Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине - The Times

22:50 Мир
Осталось за дверью: о чем именно Трамп говорил с Зеленским - Офис президента

Осталось за дверью: о чем именно Трамп говорил с Зеленским - Офис президента

22:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Козерогам - прибыль, Водолеям - супервозможность, Рыбам - удача 22208

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Козерогам - прибыль, Водолеям - супервозможность, Рыбам - удача

Гороскоп на завтра 28 сентября: Близнецам - удивительный успех, Рыбам - опасность 15092

Гороскоп на завтра 28 сентября: Близнецам - удивительный успех, Рыбам - опасность

С чистой страницы: 4 знака зодиака, которые начнут новую главу жизни в октябре 13116

С чистой страницы: 4 знака зодиака, которые начнут новую главу жизни в октябре

Творит чудеса: для чего французы высыпают соль в раковину 8889

Творит чудеса: для чего французы высыпают соль в раковину

Последние новости

02:40

Можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи

02:02

Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл вероятный сценарий

01:00

Что можно и чего не стоит делать в октябре: астрологический прогноз Влада Росса

00:13

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбыватьсяВидео

27 сентября, пятница
23:51

После встречи с Зеленским Трамп пугает Третьей мировой, если победит Харрис

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
23:37

Осталось пару дней: Украину совсем скоро атакует новая магнитная буряВидео

22:52

Будут обходить дом десятой дорогой: женщина назвала лучшее средство от мухВидео

22:50

Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине - The Times

22:01

Осталось за дверью: о чем именно Трамп говорил с Зеленским - Офис президента

Реклама
21:58

В ВСУ служат 68 тысяч женщин: в Минобороны сказали, сколько из них на передовой

21:54

В 300 метрах от ЗАЭС раздавались взрывы: что известно

21:36

Как сказать на украинском "паєтки": лишь единицы знают правильный ответВидео

21:34

4 знака зодиака, которые будут неудачниками в октябре: какие проблемы их ждутВидео

21:06

Зеленский попытался подыграть обеим партиям: Игорь Рейтерович – о визите в США

21:02

Удобный момент: может ли Китай отобрать у РФ свои исторические земли - РозумныйВидео

20:32

Новые идеи и самая грандиозная атака: астролог назвал важные дни для карьеры в октябреВидео

20:24

Украину накроет прохлада и будет "заливать": погода на выходных резко изменится

19:58

Как легко и быстро помыть натяжной потолок: способ на заметку хозяйкам

19:56

Арестович снова "влип в скандал" использовав фото блогера: в чем причина

19:42

Есть важные результаты: Трамп провел переговоры с Зеленским - о чем договорились

Реклама
19:42

Украину накроют сильные дожди: названа дата сильного похолодания

19:34

"Послание для тиранов из Тегерана": Израиль жестко пригрозил Ирану в зале ООН

19:32

"Он не прикинулся дурачком": Трамп неожиданно начал расхваливать ЗеленскогоВидео

19:10

О встрече Трампа и Зеленскогомнение

18:58

На коленях: Лорак получила кольцо от своего йога-бойфрендаВидео

18:55

Как заточить ножницы на точильном камне: легкий способ, о котором забываютВидео

18:37

Проигрыш будет стоить Путину власти: эксперт описал неутешительный сценарий для диктатораВидео

18:35

Норвегия не будет автоматически предоставлять убежище беженцам из 6 областей Украины - RTE

18:34

Сильно сдавший Аль Пачино отметил день рождения своей молодой возлюбленнойВидео

18:32

Выборы в США: что будет ждать Украину в случае победы Трампа или Харрис - РозумныйВидео

18:21

Обновления в приложении "Резерв+": украинцам рассказали, какой сервис появится

18:15

Топ-5 фраз, которых надо избегать: психологи сказали, как поддержать военного в перепискеВидео

17:37

В Кривом Роге возросло количество погибших: под завалами еще могут находиться людиФото

17:34

"Шоу ужасов продолжается": Трамп ответил на слова Харрис о "капитуляции Украины"

17:32

Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке: первые заявления

17:28

Состоялся суд по делу Соловий и ее публичных матюков: что решили

17:07

Могут закончиться провалом: какие худшие дни для путешествий в октябре 2024 - астрологВидео

17:05

"Проблема номер один" для ВСУ на фронте: названо самое эффективное оружие РФ

17:05

Вся Украина "красная": РФ запустила ракеты Кинжал - прогремели первые взрывы

17:02

Полное вытеснение ВСУ из Курской области: эксперт ответил, удастся ли это РФ

Реклама
17:00

2 строгих запрета: что нельзя делать 28 сентября - приметы

16:54

Умерла звезда Гарри Поттера и "Аббатство Даунтон"

16:46

За что можно ругать собаку: кинолог дал советы, как воспитать верного щенка

16:36

Все будет зависеть от "баллов": в Украине будут рассчитывать пенсии по-новому

16:31

Взорвали танки и БМП: разгром колонны РФ с десантом под Купянском попал на видеоВидео

16:29

Как удалить черный налет в унитазе: простой, но очень хороший способВидео

16:20

Наступление РФ обернулось провалом: ВСУ привлекают резервы на важном направлении - Bild

16:17

"Ничто не помешает": Кадыров может решить "отцапать" Северный Кавказ - эксперт

16:15

Евгений Кот сильно заболел и назвал диагноз: что произошло

16:14

Уже с 1 октября: кому будут начислять субсидию на коммуналку по-новому

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять