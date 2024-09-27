Это не Донбасс: на одном из направлений происходит 'одна из самых больших битв'

Во время одной только битвы 51 единица вражеской техники шла на позиции ВСУ - было уничтожено 32.

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На Харьковщине состоялась одна из крупнейших битв полномасштабной войны / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Оккупанты из России поставили себе цель любой ценой выйти к реке Оскол на Харьковщине. Именно на этом участке за прошедшие сутки состоялась одна из крупнейших битв полномасштабной войны.

Деталями поделился заместитель комбата "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире "Киев24".

Кто такой Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки. видео дня

"Очевидно, что врагу поставили цель любой ценой за любые потери достичь успеха - дойти до реки Оскол. С нашей стороны там работают несколько бригад, в том числе наш батальон", - сообщил Маляревич.

По словам Маляревича, бои идут ежедневно.

"И вчера мы участвовали в одной из крупнейших, пожалуй, битв этой войны: там 51 единица техники шла на наши позиции, было уничтожено 32. Именно такая большая сила двигалась на позиции нашей пехоты. И благодаря огневому воздействию она была остановлена, и территории вчера не были потеряны", - рассказал заместитель комбата.

В свою очередь командир 1 штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин также утверждает, что агрессоры для постоянных штурмов "на ногах" задействуют тяжелую, автомобильную и колесную технику и группы от 6 до 10 человек.

"Ситуация тяжелая, потому что враг овладел полностью населенным пунктом Песчаное и продолжает продвигаться в сторону левого берега реки Оскол. И у него это очень неплохо получается. Фактически до берега реки ему остается два километра. Силы обороны он разрезает пополам и логистический маршрут, к примеру, Боровая, и севернее, в сторону Купянска - уже этого логистического маршрута не существует", - подчеркнул военный.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Фокин утверждает, что оккупанты постоянно пополняются ресурсами и быстро восстанавливают и ремонтируют поврежденную технику.

"Враг еженедельно получает на одну дивизию до тысячи новоприбывших бойцов, которые сразу переходят к штурмовым действиям. У врага проблем с живой силой нет, с боеприпасами проблем нет. Количество FPV-дронов, которое он использует на данный момент, где-то с их стороны 2 к 1. То есть, преимущество на их стороне, к сожалению", - резюмировал Владимир Фокин.

Бои на Харьковщине - последние новости

Напомним, что на этой неделе важный пункт на Харьковщине был деоккупирован. Волчанский агрегатный завод на Харьковщине удалось освободить от оккупантов.

Волчанский агрегатный завод освободили именно ГУРовцы. Отмечается, что в операции были задействованы спецгруппы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор".

Кроме этого, ВСУ сбили наступательный потенциал оккупантов на Харьковщине. Как следствие провала врага на Харьковщине, у ВСУ появились возможности в районе важного логистического хаба РФ - города Суджи.

По данным ОТГ "Харьков", войска РФ отказываются штурмовать Волчанск, поэтому в бой бросают необученных. В течение последних недель неоднократно наблюдались случаи отказов личного состава войск РФ от выполнения боевых задач, рассказал Виталий Саранцев.

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