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Важный пункт на Харьковщине деоккупирован: первые детали уникальной операции

Даяна Швец
25 сентября 2024, 20:50
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Волчанский агрегатный завод на Харьковщине удалось освободить от оккупантов.
ВГУ, завод
Детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Украина подошла к подготовке операции в Харьковской области очень тщательно, благодаря совместным усилиям удалось сломать планы противника и не дать использовать завод в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Волчанск. Деталями поделился в эфире телеканала FREEДОМ рассказал командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин.

По его словам, в операции участвовали подразделения Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, в том числе и "Русский добровольческий корпус" (РДК).

"Операция планировалась достаточно долго и тщательно. Мы имели 3D-модель комплекса зданий. Мы связывались с сотрудниками, с начальником службы охраны агрегатного завода, уточняли у них подробности. У нас были планы этих зданий. Мы старались максимально тщательно, скрупулезно продумать пути снабжения наших бойцов. Враг очень сильно упирался - держался за каждое здание", - рассказал он.

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Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК)

Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

По словам Никитина, в промышленной зоне вести боевые действия очень трудно. Дело в том, что железобетонные конструкции и лабиринты затрудняли работу военных.

"Сложности связаны с тем, что это большая территория - это толстые железобетонные конструкции, лабиринт подвальных, полуподвальных помещений, цокольных этажей. Там были оборудованы огневые точки", - подчеркнул он.

Целый гарнизон оккупантов находился на Волчанском агрегатном заводе. Он состоял из представителей различных подразделений, но основными были "отъявленные зеки" и "Шторм V".

"Мы не можем сейчас точно сказать количество убитых, потому что многие находятся по-прежнему под завалами. Потолки обвалились, под завалами находятся еще тела военных армии РФ. Я могу сказать, что от 50 до 80 солдат противника на этом заводе свою жизнь закончили", - сообщил командир РДК.

Важный пункт на Харьковщине деоккупирован: первые детали уникальной операции
Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Также во время операции на агрегатном заводе украинцы пополнили обменный фонд.

"Бойцы "Русского добровольческого корпуса" на момент 24 сентября взяли в плен восемь солдат армии РФ. Шестерых пленных взяли украинские военные. То есть примерно в районе двух десятков пленных в целом будет", - сказал Никитин.

Успех операции также заключается в том, что ВС РФ хотели использовать агрегатный завод как плацдарм для дальнейших наступательных действий, считает командир РДК.

"Армия России действует всегда в едином ключе - превращает каждый населенный пункт в Сталинград и оборонять руины невозможно. А вот оборонять промзону с большим количеством подземных тоннелей можно. Поэтому глобальный план вооруженных сил Российской Федерации заключался в том, чтобы использовать территорию завода как плацдарм, опорный пункт для дальнейшего наступления на Волчанск", - пояснил он.

Однако, несмотря на все усилия, агрессоры все еще обстреливают завод с помощью артиллерии.

"Сегодня ночью по территории Волчанского агрегатного завода был нанесен удар тяжелой огнеметной системой (ТОС). Около восьми залпов прилетело в левую часть комплекса. Завод по-прежнему находится под артиллерийским обстрелом вооруженных сил РФ. Постепенно туда затягиваются бойцы Вооруженных сил Украины. Обстановка по-прежнему боевая", - констатировал Никитин.

Ситуация на фронте - последние новости

Как известно, 24 сентября ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный завод - зачистили все 30 зданий завода и передали его под контроль ВСУ. Отмечается, что в операции были задействованы спецгруппы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор".

В то же время военный предупредил о потере Донбасса. ВСУ за последние три месяца подвинули с позиций, которые эволюционно фортифицировались годами на Донецком направлении.

Кроме этого, россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС. Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российские войска должны выйти из Запорожской АЭС.

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ВСУ Харьковская область ГУР контрнаступление ВСУ Русский добровольческий корпус (РДК) Волчанск
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