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При прямом столкновении с РФ будет много раненых: к чему готовится НАТО - Reuters

Анна Косик
25 сентября 2024, 18:48
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НАТО планирует координировать транспортировку большого количества раненых военнослужащих от линии фронта, если дойдет до войны с Россией.
Армия НАТО
Линия фронта будет значительно больше при столкновении НАТО с РФ / Коллаж: Главред, фото: NATO

Страна-агрессор Россия неоднократно угрожала странам НАТО прямым столкновением, в случае поддержки Украины в войне. Из-за этого в Альянсе, похоже, готовятся к худшим сценариям.

Как пишет Reuters, генерал-лейтенант Александр Солфранк, руководитель командования материально-технического обеспечения НАТО заявил, что Альянс планирует пути и методы эвакуации раненых военных с помощью поездов. Воздушную эвакуацию считают невозможной.

Немецкий генерал убежден, что в конфликте с Россией западные военные, скорее всего, столкнутся с гораздо большей зоной боевых действий, большим количеством раненых военнослужащих и по крайней мере временным отсутствием преимущества в воздухе вблизи линии фронта.

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"Задача будет заключаться в том, чтобы быстро обеспечить высококачественную помощь, в худшем случае, большому количеству раненых", - заявил он.

Медицинская эвакуация входит в значительно более широкий план НАТО, вызванный вторжением России в Украину в 2022 году. Ведь по данным немецких военных, РФ сможет напасть на НАТО уже в 2029 году.

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Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Вероятность прямого столкновения РФ и НАТО

Напомним, что РФ все чаще вызывает беспокойство среди стран-членов НАТО, особенно на восточном фланге, в частности из-за нарушения воздушного пространства. Поэтому некоторые союзники просят НАТО принять решение о надежном и скоординированном ответе РФ.

Ведь в перспективе будущего страна-агрессор будет способна атаковать страны НАТО, поскольку сделала ставку на военную экономику. Об этом недавно заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее в Альянсе заявили, что прямое участие стран-членов НАТО в сбивании ракет или беспилотников страны-агрессора России будет не самым эффективным способом решения проблемы. Даже если вражеские цели приближаются к воздушному пространству западных государств, ведь сбивание несет большие риски войны.

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НАТО эвакуация российское вторжение войска России
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