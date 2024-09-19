В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

Командующий Воздушных сил США предупредил об увеличении случаев, когда российские дроны будут нарушать воздушное пространство стран НАТО.

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Российские БПЛА залетают в НАТО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Аналитики Defence Express сообщили, что ударные БПЛА типа "Шахед", а также крылатые ракеты продолжают залетать на территорию стран-членов НАТО. Однако в Альянсе до сих пор не приняли никаких решений по поводу этой проблемы.

Командующий Воздушных сил США в Европе и объединенным командованием ВС НАТО генерал Джеймс Хеккер прогнозирует увеличение таких инцидентов из-за некомпетентности российских операторов дронов, говорится в издании Defence Express.

Хеккер заявил, что количество случаев, когда российские дроны и ракеты будут нарушать воздушное пространство стран НАТО, будет расти. Это связано с тем, что Россия планирует увеличить численность своих войск на 180 тысяч человек, привлекая к боевым операциям, в частности для запуска дронов, "наспех обученных" и неохочих к службе бойцов.

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"Если вы хватаете людей на улице, которые не были подготовлены и обучены военным операциям, риск просчета, ошибок возрастает. И я думаю, мы видели это, со многими вторжениями, когда "Шахеды" залетают на территорию стран-членов НАТО, которые мы видели и в Румынии, и в Польше, и в том, о котором вы говорили в Латвии", - подчеркнул генерал.

В издании также добавили, что это выглядит довольно странно, когда НАТО не рассматривает эти эпизоды как сознательную провокацию или холодный расчет. Тем более, что Россия уже открыто использует свои разведывательные БпЛА для шпионажа вглубь территории Альянса.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, стремящихся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Например, в августе зафиксировали вероятно российский дрон "Орлан" над промышленной зоной в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, в том числе и над неработающей атомной электростанцией.

Можно предположить, что подобные заявления от НАТО снова дают понять, что в ближайшее время Польша или Румыния, вероятно, не получат разрешения на сбивание "Шахедов" или российских ракет над своей территорией.

В то же время Хеккер подчеркнул, что интегрированная противовоздушная оборона является одним из приоритетов для Альянса. Для более эффективного обнаружения российских дронов им необходимо использовать современные технологии, а соответствующие решения можно позаимствовать у Украины.

Нападение РФ на страны НАТО

Напомним, что в НАТО призывают ответить на нарушение РФ воздушного пространства стран Альянса. Министр обороны Румынии отметил, что Россия неоднократно устраивала провокации в Черноморском регионе, путем запуска ракет и беспилотников, которые нарушали пространство нескольких стран Альянса.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что армия РФ способна напасть на НАТО. Ситуация с безопасностью остается в обозримом будущем очень серьезной. Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн солдат, подчеркнул Писториус.

В Белом доме расставили точки над "і" относительно падения дронов РФ в странах НАТО. В США не остались в стороне от ситуации с российскими беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Кирби также отметил, что США делают "все возможное, чтобы Украина могла защитить себя".

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