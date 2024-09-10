Падение дронов РФ в странах НАТО: в Белом доме расставили точки над "і"

Это лишь подчеркивает опасность, которую сейчас создала война Путина в Украине для всего европейского континента.

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В Белом доме отреагировали на инцидент / коллаж: Главред, Фото: Getty Images, Фото: Associated Press

В Белом доме не остались в стороне от ситуации с российскими беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии в минувшие выходные. Такие действия агрессора демонстрируют опасность от РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Они упали на территории союзников. Это, к сожалению, не новое событие, как это случалось во время войны в Украине, где обломки ракет или обломки беспилотников иногда попадали в боевой и воздушный бой и приземлялись в соседней стране. Мы за этим внимательно следим", - заявил он.

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия. видео дня

Как подчеркнул Джон Кирби, США тесно сотрудничают с союзниками и партнерами по ситуации в регионе.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами по этому поводу. Но это лишь подчеркивает опасность, которую сейчас создала война Путина в Украине для всего европейского континента. И тот факт, что ландшафт безопасности изменился - не меняется, не изменится, но на самом деле изменился", - прокомментировал спикер из США.

В итоге, Кирби подчеркнул, что США делают "все возможное, чтобы Украина могла защитить себя".

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Падение дронов на территории НАТО - что известно

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник - он оказался "Шахедом" со взрывчаткой. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

8 сентября российские "Шахеды" пересекли границу Румынии - дроны РФ находилась на территории Румынии почти час, в приграничных регионах предупредили об угрозе "падения объектов", по данным Воздушных сил ВСУ.

Впоследствии в МИД сделали громкое заявление после падения дронов РФ в странах НАТО. Агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины, подчеркнул Андрей Сибига.

Директор ЦПИ Андрей Коваленко считает, что Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще. Дело в том, что Альянс сам побуждает Москву к таким действиям из-за своей вялой позиции.

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