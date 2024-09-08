В МИД сделали громкое заявление после падения дронов РФ в странах НАТО

Агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины, подчеркнул Андрей Сибига.

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Андрей Сибига прокомментировал падение российских дронов в Румынии и Латвии / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/andrij.sybiha, depositphotos.com/ua

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии.

Как написал он в соцсети Х, союзники должны ответить усиленной поддержкой Украины. Дипломат перечислил шаги, которых Украина ждет от партнеров.

По словам главы МИД, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.

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Он заявил, что "коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе".

"Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Вторжение дронов РФ в Румынию и Латвию

Напомним, что в ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины. Это не впервые, когда дроны РФ залетают в воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские ударные дроны типа "Шахед" нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину в ночь на 8 сентября, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее в Румынии нашли обломки беспилотника в 23 км от украинской границы. Дрон упал на расстоянии 8 км от переправы через Дунай, которая соединяет муниципалитет Брэила с островом.

Как сообщалось ранее, в пограничном городе Тулча в течение двух ночей объявляли воздушную тревогу после того, как в районе Плауру обнаружили обломки российского дрона.

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