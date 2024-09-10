"Получили по зубам": ВСУ стабилизировали Покровское направление, но РФ готовится снова

Значительного продвижения у вражеских сил на Покровском направлении уже нет, однако, скорее всего, оккупанты готовятся к новым штурмам.

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Враг не отказывается от планов дойти до Покровска / Коллаж: Главред, фото: flickr

Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта. ВСУ удалось замедлить темпы наступления и захвата врагом украинских территорий, однако армия страны-агрессора России, похоже, готовится к новому удару.

Как рассказал в эфире "Суспільного" офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий, украинские силы наблюдают, как враг перегруппировывается и подвозит личный состав.

"За последние несколько суток у нас снова появились так называемые "Z-этовцы" - заключенные российских тюрем, которых активно используют непосредственно в этих мясных пехотных штурмах. Поэтому количество обстрелов и привлечения пехоты врага - постоянно колеблется: то больше, то меньше, но не заканчивается. Их становится меньше благодаря работе подразделений, в частности нашей бригады, но они не заканчиваются пока", - рассказал он. видео дня

При этом интенсивность атак врага на этом участке фронта остается высокой, в частности в направлении Украинской, Долиновки, Цукурино, Галициновки, Красногоровки и Желанного 2. Цехоцкий отмечает, что при этом стабилизировать ситуацию удалось, ведь противник уже не может так быстро продвигаться вперед в направлении Покровска.

"Получили по зубам, начали искать обходные маневры с севера и с юга в сам город Покровск, в сторону Мирнограда и в сторону Курахово. И сейчас они концентрируют здесь наибольшее количество своей пехоты", - объясняет действия врага военный.

Тактика при этом у оккупантов остается неизменной - враг малыми пехотными группами пытается продвинуться вперед и накопить силы. Однако ВСУ еще издалека предотвращают образование мощных штурмовых групп РФ.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, что российские оккупанты пытаются давить на Покровском направлении и им даже частично удается отодвинуть украинские силы. Ситуация на этом участке фронта до сих пор остается напряженной.

Однако ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что в случае отсутствия у врага успехов тактического уровня в районе Курахово - Угледар есть риски, что в недалеком будущем Покровский выступ может для него превратиться в место тотального уничтожения.

Накануне эксперты DeepState сообщили, что подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. Размер продвижения врага составляет от 500 м до 1,3 км. Один населенный пункт оккупирован полностью.

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