В 300 метрах от ЗАЭС раздавались взрывы: что известно

В МАГАТЭ сообщают о вероятном ударе беспилотника.

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Взрывы на ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия

Одна из подстанций возле контролируемой РФ Запорожской АЭС, вероятно, подверглась атаке дроном. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью оставалась нестабильной в течение прошлой недели: одна команда искала укрытие из-за присутствия беспилотников в этом районе, другая команда слышала зенитный огонь и мощный взрыв во время воздушной тревоги, а третья команда посетила место вероятной атаки беспилотника.

Также на ЗАЭС команда МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки. О повреждении станции не сообщалось.

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Кроме этого был зафиксирован вероятный удар беспилотника, который произошел в пятницу днем на подстанции 35/6 кВ примерно в 300 метрах от станции. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией объекты ЗАЭС, которые не связаны с безопасностью.

Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

Ситуация на ЗАЭС - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что риск ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции остается высоким, это может стать крупнейшим источником радиации в Европе и даже мире, поэтому Формула мира учитывает ядерную безопасность.

Также известно, что во время своей 68-й сессии 65 голосами Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Как утверждается в резолюции, украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский оценил потенциальную возможность возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины, отметив, что одних только политических шагов в этом процессе мало.

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