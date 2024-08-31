ВСУ обрубят энергетику РФ и обменяют Курскую станцию на ЗАЭС - астролог Росс

Как подчеркивает Росс, саму Курскую АЭС украинская армия брать не будет, однако станция будет находиться на расстоянии выстрела.

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Росс, Путин, ЗАЭС / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com, фото GettyImages

Украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог Влад Росс прогнозирует, что в ближайшее время украинской армии вряд ли удастся взять крупные города, например, Курск или Белгород, однако есть более интересный сценарий. По мнению эксперта, вполне возможно, что ВСУ дойдут до города Курчатов - до Курской АЭС.

"Саму АЭС украинская армия брать не будет, однако станция будет находиться на расстоянии выстрела. Соответственно, в любой момент ВСУ смогут "обрубить" энергетику и обесточить центральную часть РФ, и россиянам придется сидеть или с веерными отключениями, или вообще без света", - предупреждает Росс.

Курская АЭС - что известно о станции? Курская атомная электростанция - действующая АЭС, расположенная в городе Курчатов, Курской области, Россия на берегу реки Сейм в 40 км от Курска. Станция состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, пишет Википедия. видео дня Курская АЭС стала второй станцией с реакторами типа РБМК-1000 после Ленинградской АЭС, запущенной в 1973 году, и имеет аналогичный план с Чернобыльской АЭС. Станция выдает электроэнергию по 9-ти линиям электропередачи, по 3-м из которых электроэнергия экспортируется в Украину для электроснабжения Севера и Северо-Востока страны.

Такая перспектива, по мнению Росса, точно угрожает Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областям.

"Такого рода контроль над Курской АЭС нужен Украине, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС. Это, пожалуй, главная задача этого наступления, поскольку необходимо, чтобы украинская энергетика зимой работала, и чтобы наконец-то была запущена ЗАЭС", - заявляет астролог.

Астрополиттехнолог Влад Росс предупреждает, что, если же российские власти не захотят идти на такой обмен, ВСУ придется идти дальше. И для России это будет иметь очень интересные последствия.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Курская операция - последние новости

Что интересно, скоро Украина может расширить Курскую операцию. Операция ВСУ перейдет от активного наступления к маневровой обороне, чтобы отрезать россиян от логистики и увеличить зону контроля, рассказал Александр Мусиенко.

Курский ход создавал много новых возможностей для ВСУ, считает политолог Андрусов. Более того, Путин даже мог уйти с Донбасса.

Недавно в ОП намекнули на продолжение Курской операции. Операции на территории РФ могут быть не только сухопутные, подчеркнул Михаил Подоляк.

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