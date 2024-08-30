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Экологическая катастрофа Десны и Сейма: что опасного нашли в водоемах

Даяна Швец
30 августа 2024, 20:46
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В реке Сейм, притоке Десны, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, аммония и взвешенных веществ.
Сейм, Десна
Сейм и Десна пугают население загрязнением / Коллаж Главред, Фото: УНИАН, (Фото:Planet Labs Inc./Handout via REUTERS

Как рассказал глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук в эфире телемарафона, ситуация с загрязнением рек Сейм и Десна требует тщательного мониторинга и координации действий между различными ведомствами. Что интересно, подобная ситуация уже случалась в 2011 году.

Чем загрязнены реки Сейм и Десна

"Вчера по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам соответствующие поручения даны всем причастным органам власти, включая областные военные администрации (ОВА), Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Министерство окружающей среды, Госводагентство, Государственную экологическую инспекцию и Госрыбагентство. Каждая организация имеет свои функции и полномочия, и все понимают, как действовать для ликвидации загрязнения", - отметил Янчук.

Как отметил он в эфире, Госводагентство осуществляет усиленный ежедневный мониторинг качества воды в реке Сейм и Десна.

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"Мы контролируем динамику показателей загрязнения и отслеживаем ситуацию. Сейчас зафиксировано снижение уровня растворенного кислорода в воде в 3-4 раза и превышение нормативов химического потребления кислорода в 2-3 раза. Эти показатели указывают на загрязненность воды, но не дают четкого ответа относительно конкретных элементов загрязнения", - пояснил Янчук.

Загрязнены ли Сейм и Десна токсичными веществами

Ранее первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий сообщил, что загрязнение химическими и токсичными веществами не было обнаружено, но есть загрязнение органическими веществами. Эту информацию также подтвердил Янчук, отметив, что сейчас привлечены специализированные институты и научные учреждения для определения источника и характера загрязнения.

"На основе наших исследований, можем подтвердить, что нет никаких признаков наличия химических или высокотоксичных компонентов. Это органическое загрязнение", - сказал он.

Что за река Десна

Десна - река в Украине (Сумская, Черниговская, Киевская области) и России (Смоленская и Брянская области). Левый приток Днепра (бассейн Черного моря).
В Десне и ее притоках водится более 35 видов рыб, среди которых карась китайский, судак, голавль, жерех (белька), густера, лещ, вяз, чехонь, верховодка (уклейка), плотва, карась, окунь, карп, щука, угорь, сом, вьюн, ерш, носарь, линь, стерлядь.

Очистка воды в реках Сейм и Десна

Янчук также описал меры по очистке воды и заявил, что сейчас этим уже занимаются.

"Мероприятия уже начали реализовываться, однако надо подождать некоторое время, чтобы понять, сколько еще нужно сделать действий для локализации и устранения загрязнения. По состоянию на сейчас мы не можем точно сказать, сколько времени это займет".

Загрязнение рек Десны и Сейм

Угрозы, по словам Янчука, для населения нет, потому что сейчас в пределах реки Десна не превышаются нормативы качества воды, которые характерны для текущего сезона.

"Ситуация такова, что зафиксировано загрязнение было в Сейме, но это загрязнение перемещается. Оно достигло Десны, но пока что наибольшая концентрация загрязнения все равно еще находится в Сейме", - пояснил Янчук.

Рекомендации для населения

Председатель Государственного агентства водных ресурсов предоставил рекомендации для местных, чтобы сохранить их жизнь и здоровье:

  • не купаться в воде,

  • не осуществлять вылов рыбы,

  • не использовать эту воду для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд, в частности, поения скота.

"Официальные органы будут выходить с коммуникацией и сообщать о завершении ограничений, как только произойдет ликвидация загрязнения", - отметил он.

Что за река Сейм

Сейм - река в России (в пределах Белгородской и Курской областей) и в Украине, в пределах Сумской области (Сумской и Конотопский районы) и Черниговской области (Корюковский и Нежинский районы).
Левый и крупнейший приток Десны (бассейн Черного моря).

Экология Украины - последние новости

Недавно эколог заметил странное явление после подрыва Каховской ГЭС - в Черном море рыбаки в последнее время замечают большое количество рыбы.

Не секрет, что Россия планирует перезапустить Запорожскую атомную электростанцию, что может вызвать аварию хуже Фукусимы. Как отмечает начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк, таким образом Каховская ГЭС покажется "цветочками".

Тем не менее, экологи против восстановления Каховской ГЭС. Дело в том, что в Украине водохранилищами залито втрое больше плодородных земель, чем орошается благодаря водохранилищам.

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Десна Сейм экологическая катастрофа
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