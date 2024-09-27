Проигрыш будет стоить Путину власти: эксперт описал неутешительный сценарий для диктатора

Если россияне увидят, что Путин проиграл эту войну, очевидно, это будет стоить ему власти, отмечает эксперт.

https://glavred.info/world/proigrysh-budet-stoit-putinu-vlasti-ekspert-opisal-neuteshitelnyy-scenariy-dlya-diktatora-10600670.html Ссылка скопирована

Проигрыш в войне будет стоить Путину власти, отмечает Розумный/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Военные поражения страны-агрессора России в этой войне влияют на прочность режима российского диктатора Владимира Путина. Но российская пропаганда работает таким образом, что она может объяснить любое поражение и превратить его если не в победу, то в объективную ситуацию.

Российское коллективное сознание очень гибкое. Но если война прекратится в обозримой перспективе, то будут подведены итоги и вынесены оценки. И такие оценки могут быть не в пользу Путину. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Розумный во время чата на Главреде.

"Да, конечно, очень влияют (военные поражения РФ на прочность путинского режима - ред.). Но, как мы видим, особенность российской пропаганды заключается в том, что она любое поражение может объяснить и превратить его если не в победу, то в объективную ситуацию - мол, НАТО пришло, а как мы можем со всем Альянсом воевать, когда тут и американцы, и британский спецназ в Курской области. Ведь если россияне увидят, что Путин проиграл эту войну, очевидно, это будет стоить ему власти", - отметил Розумный.

В то же время он обратил внимание, что российская пропаганда и российское коллективное сознание настолько гибкие, что, даже если Россия проиграет эту войну, российский народ этого даже не поймет и будет считать, что он победил, потому что могло бы быть гораздо хуже.

"Казалось, после событий лета 2022 года, когда российские войска ушли из Харьковщины и Херсона, когда на Донбассе ситуация зашаталась, когда выход ВСУ к Азовскому морю замаячил, колебания в РФ должны были бы начаться. Но в соцопросах особых колебаний не было. Такова гибкость российской психологии. Но это так, пока идет война, и ничего не решено. Если война прекратится в обозримой перспективе, тогда будут подведены балансы и вынесены оценки, в том числе, не в пользу Путина", - сказал политический эксперт.

Смотрите видео чата с Максимом Розумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее политический эксперт Максим Разумный сказал, кто может создать альтернативу Путину. Он отметил, что РФ уже потеряла очень много, поэтому потеря контроля над частью Курщины не воспринимается элитами РФ как серьезный удар и не изменит их настроений.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ, и назвал условие. Ракетами дальностью 300 километров можно ударить по нескольким сотням военных объектов на территории России, сказал он.

Напомним, политический эксперт Максим Розумный отметил, что у РФ есть 2 стратегических плана - эксперт объяснил, что задумали российские оккупанты. Российские элиты могут параллельно реализовывать оба стратегических плана.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред