Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке: первые заявления

Президент Украины утверждает, что они с Трампом имеют "общее видение того, что война должна закончиться".

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Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: Голос Америки

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Переговоры прошли в Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщил "Голос Америки".

"Сегодня у нас будет хорошая встреча. Я думаю, тот факт, что мы сегодня собрались, - очень хороший знак", - отметил Трамп.

Завершение войны в Украине

Дональд Трамп заверил, что в случае его избрания на пост президента США он готов сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине. Он надеется найти "достойное" решение для Украины и России еще до своей инаугурации.

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"Эта страна прошла через такой ад, которого не было ни в одной стране, не было нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал он.

Зеленский утверждает, что они имеют "общее видение того, что война должна закончиться, Путин не может победить, а Украина должна победить". Президент Украины планирует обсудить с Трампом свой план достижения победы в войне.

"Мы обсудим это и посмотрим, к чему сможем прийти", - добавил кандидат в президенты США.

Отношения Трампа с Путиным и Зеленским

На встрече Трамп в очередной раз заявил, что может быстро завершить войну в Украине, если его изберут президентом.

"У нас очень хорошие отношения, и я имею также очень хорошие отношения с президентом Путиным. Если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", - сказал он.

В ответ на это заявление Владимир Зеленский отметил, что надеется, что его отношения с Трампом будут "все же лучше, чем с Путиным". На что Трамп ответил: "Для танго нужны двое".

Кандидат в президенты США также отметил, что Владимир Зеленский не предал его во время рассмотрения вопроса импичмента.

"Одна из причин, почему мы победили (с импичментом - Главред) так легко, это потому, что Зеленский сказал, что президент Трамп не сделал ничего плохого, он сказал это четко и громко. И импичмент умер на том же месте. Он мог сказать что-то вроде "ну, я не знаю", но он был как кусок стали. Я помню это, и я благодарен за это", - подчеркнул Трамп.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Напомним, кандидат в президенты от Республиканской партии недавно отметил, что "вероятно" встретится с Зеленским. Однако в его штабе позже заявили, что такая встреча даже не планировалась.

В пятницу, 27 сентября, стало известно, что в Нью-Йорке все же состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Ее запланировали на 9:45 по местному времени (16:45 по Киеву) в Trump Tower.

Ранее кандидат в президенты США сделал ряд заявлений и назвал украинского президента Владимира Зеленского "лучшим продавцом на Земле". Тогда Дональд Трамп пожаловался, что Зеленский получает помощь во время каждого визита в США.

Также скандальный политик заявил, что Россия имеет все шансы на победу в Украине, отметив, что она уже ранее "выигрывала у Гитлера и Наполеона".

Кроме этого, Трамп заявил, что США "застряли в этой войне" и пообещал провести переговоры, чтобы вывести страну из российско-украинской войны, если снова станет президентом.

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