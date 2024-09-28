Удар России по больнице в Сумской области: опубликованы первые фото

Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь.

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Последствия ударов по больнице в Сумах / Коллаж: Главред, фото: МВД, Кордон Медиа

Опубликованы первые кадры последствий удара российских оккупантов по больнице в Сумах. Известно о шести погибших и 10 раненых. На месте работают профильные службы, людям оказывают помощь.

Как сообщили в Нацполиции, враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору с применением беспилотников.

"Полиция Сумщины документирует последствия циничной российской атаки на больницу, в результате которой шесть человек погибли и 10 ранены. Сегодня утром враг нанес двойной удар по больнице и жилищному сектору в областном центре, применив БПЛА", - сказано в сообщении. видео дня

На месте работают правоохранители и все профильные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.

Кадры последствий ударов по больнице в Сумах

"На месте удара работают полицейские – следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают медицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция", - подчеркивается в сообщении.

Сколько пациентов и персонала было в больнице во время атаки

В Сумской городской больнице во время атаки находились 38 сотрудников и 86 пациентов, рассказали в областной прокуратуре.

15 пациентов больницы – маломобильные.

Фото последствий российского удара по Сумам от прокуратуры

На момент удара по больнице там находились персонал и пациенты / Скриншот Главред

Оккупанты ударили по больнице в Сумах / Сумская областная прокуратура

Кадры здания больницы в Сумах / Сумская областная прокуратура

Оккупанты попали по больнице в Сумах / Сумская областная прокуратура

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