Удар России по больнице в Сумской области: опубликованы первые фото

Опубликованы первые кадры последствий удара российских оккупантов по больнице в Сумах. Известно о шести погибших и 10 раненых. На месте работают профильные службы, людям оказывают помощь.
Как сообщили в Нацполиции, враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору с применением беспилотников.
"Полиция Сумщины документирует последствия циничной российской атаки на больницу, в результате которой шесть человек погибли и 10 ранены. Сегодня утром враг нанес двойной удар по больнице и жилищному сектору в областном центре, применив БПЛА", - сказано в сообщении.видео дня
На месте работают правоохранители и все профильные службы. Продолжается поисково-спасательная операция.
Кадры последствий ударов по больнице в Сумах
"На месте удара работают полицейские – следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают медицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция", - подчеркивается в сообщении.
Сколько пациентов и персонала было в больнице во время атаки
В Сумской городской больнице во время атаки находились 38 сотрудников и 86 пациентов, рассказали в областной прокуратуре.
15 пациентов больницы – маломобильные.
Фото последствий российского удара по Сумам от прокуратуры
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