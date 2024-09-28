Войска РФ дважды за утро ударили по Сумам: попали по медучреждению и домам, детали

Оккупационные войска агрессора России нанесли авиаудары по объекту охраны здоровья в Сумах. Враг применил и беспилотники типа "Шахед". Об этом заявили в Сумской областной военной администрации.
Согласно сообщению ОВА, в субботу утром, 28 сентября, враг атаковал гражданский объект охраны здоровья в Сумах. Очевидцы слышали три взрыва.
"Предварительно есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - сказано в сообщении.
Есть данные о пострадавшей женщине, ее достали из-под завалов и спасли.
"На месте работают ГСЧС, полиция, "скорые", - сказал исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.
Смотрите официальное заявление и.о мэра об ударах по Сумам
Войска РФ повторно ударили по Сумам
В 8:47 в областной военной администрации сообщили, что враг нанес повторный авиаудар по Сумам.
"Враг направил БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор", - заявили в ОВА.
Последствия удара уточняются.
Есть погибшие
Впоследствии российского удара шахедами есть погибшие, сообщили в Суспільне.
Россия ударила по больнице, идет эвакуация пациентов – МВД
В результате первого удара российских оккупантов разрушено перекрытие нескольких этажей больницы. Погиб 1 человек. Проводится эвакуация пациентов, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
На месте работают спасатели и полицейские.
"В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглись разрушениям перекрытия нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские", - сообщил министр.
Враг нанес повторный удар во время эвакуации пациентов, известно о 6 погибших.
"Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", - добавил Клименко.
Кто такой Игорь Клименко?
Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
Атаки России на Сумы и Сумскую область – новости по теме:
Россияне постоянно обстреливают Сумскую область после начала полномасштабной войны. В частности, 19 сентября РФ ударила по дому престарелых в Сумах. Российские оккупанты применили корректируемые авиабомбы (КАБы), пострадали пожилые люди.
Обязательно ответим российской армии на этот террор, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты знали, что это не военный, а гражданский объект и пансионат для престарелых.
Спустя два дня россияне ударили бомбами по Сумам. Враг снова применил КАБ. В городе прогремело два взрыва.
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