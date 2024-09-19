"Ощутимо ответим": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по пансионату в Сумах

Президент Украины убежден, что РФ точно знала, что в пансионате находятся пожилые люди.

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Зеленский отреагировал на удар РФ по пансионату в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Кордон.Медиа, Суспільне

Российские оккупанты ударили КАБом по дому престарелых в Сумах. Там до сих пор разбирают завалы и проверяют, нет ли под ними людей. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Он заявил, что на момент авиаудара в здании были почти 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Зеленский убежден, что РФ намеренно ударила по пансионату, зная, что там нет военных.

"Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект. За одни сегодняшние сутки - на это время - российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - сказал Зеленский. видео дня

Смотрите видео с реакцией Зеленского на удар РФ по пансионату в Сумах:

Зеленский отреагировал на удар РФ по пансионату в Сумах / фото: скриншот

Удар по дому престарелых в Сумах - главные новости

19 сентября после обеда РФ ударила бомбами по городу Сумы. Стало известно, что удар был осуществлен КАБами. В областном центре было слышно минимум два мощных взрыва. После этого над городом поднялся большой столб дыма.

Позже стало известно о том, то РФ ударила по дому престарелых в Сумах. Там проживал 221 человек пожилого возраста. В заведении было много лежачих пациентов. Людей сразу начали выводить и выносить из здания. Лежачих пациентов были вынуждены класть прямо на землю, укрывая одеялом.

Частично уничтожен технический и 5-й этажи. Всего из здания эвакуировали 147 человек, под завалами людей нет. Известно о 13-ти пострадавших. Одна женщина погибла в результате полученных травм.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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