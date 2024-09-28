РФ запустила по Украине 77 средств: сколько целей удалось сбить - Воздушные силы

В ночь на 28 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 77-ми средств воздушного нападения противника.

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Воздушными силами над Украиной сбиты две ракеты и 69 "Шахедов" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Ночью на 28 сентября сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в результате противовоздушного боя. Деталями поделились Воздушные силы.

Кроме 69 сбитых, еще один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локально потеряны на территории Украины.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия. видео дня

Уточняется, что в целом РФ запустила 77 средств:

две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области;

73 ударных БПЛА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым.

"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.", - заявили в Воздушных силах.

По данным Воздушных сил, отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Взрывы в Украине - что известно

Как сообщал Главред, только что в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли авиаудар по объекту здравоохранения в Сумах. Враг применил беспилотники типа "Шахед", заявили в Сумской областной военной администрации.

Утром, 27 сентября, страна-агрессор Россия ударила по управлению полиции в Кривом Роге. К сожалению, в городе возросло количество погибших.

В МАГАТЭ также сообщили, что в 300 метрах от ЗАЭС раздавались взрывы. Отмечается, что ситуация с ядерной безопасностью оставалась нестабильной в течение прошлой недели: одна команда искала укрытие из-за присутствия беспилотников в этом районе, другая команда слышала зенитный огонь и мощный взрыв во время воздушной тревоги, а третья команда посетила место вероятной атаки беспилотника.

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