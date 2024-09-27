В Кривом Роге возросло количество погибших: под завалами еще могут находиться люди

Утром, 27 сентября, страна-агрессор Россия ударила по управлению полиции в Кривом Роге. Уже известно о трех погибших, которых достали из-под завалов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
По его словам, из-под завалов админздания в Кривом Роге достали еще два тела - мужчины и женщины. Таким образом количество жертв утреннего удара россиян по городу возросло до трех.
Также известно о шести пострадавших в результате обстрела.
Кроме того, в ГСЧС уточнили, что в результате удара повреждены 23 частных дома, 3 многоэтажки, здание учебного заведения и 82 автомобиля.
"На месте все еще продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами, вероятно, еще находятся люди", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Кривому Рогу - что известно
Напомним, в пятницу, 27 сентября, в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак уточнил, что враг попал по админзданиям.
В ГСЧС Украины уточнили, что в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
По состоянию на 13:30 глава военной администрации города Александр Вилкул сообщал об одной погибшей. Отмечалось, что для ликвидации последствий задействованы все оперативные и коммунальные службы.
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