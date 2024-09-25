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"Атака по объектам гидроэнергетики": эксперт описал вероятный ядерный удар РФ

Даяна Швец
25 сентября 2024, 21:57
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Эксперт считает, что, когда упадет одна ГЭС в каскаде, согласно эффекту домино начнут складываться все гидроэлектростанции, которые размещены ниже.
Киевская ГЭС
Эксперт описал вероятный ядерный удар РФ по ГЭС/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Ukrhydroenergo, Pixabay

Сегодня диктатор России Владимир Путин решил изменить ядерную доктрину - он предлагает потенциальную ядерную атаку на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны. Эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что применение ядерного оружия Путиным не стоит исключать.

Важно, что разговоры о том, по каким объектам в Украине могут быть нанесены удары, звучат уже давно, сообщил Дмитрий Снегирев.

"16 мая 1943 года британская авиация нанесла авиаудар по гидроузлу к востоку от города Дортмунда, что привело к сбросу в реку Мене более чем 122 млн кубометров воды. Так вот, по оценкам специалистов, тогда погибло от 7 до 40 тыс. мирного населения. Хочу напомнить, что Путин в свое время 5 лет работал в Германской Демократической Республике и прекрасно разбирался в тех процессах, которые происходили во время Второй мировой войны", - напоминает эксперт.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Также Дмитрий Снегирев вспоминает, что в статье от 2022 года в "Московском комсомольце" не исключается ядерный удар по Днепровской ГЭС.

"Ядерный удар сама Днепровская ГЭС не выдержит, рухнет. Гигантский вал воды упадет ниже по течению. Это будет большой катастрофой, причем, когда упадет одна ГЭС в каскаде, согласно эффекту домино начнут складываться все гидроэлектростанции, которые размещены ниже", - говорится в первоисточнике.

Киевская ГЭС инфографика
Киевская ГЭС / Инфографика Главред

Эксперт считает очень показательным, что еще в 2022 году отрабатывалась возможность нанесения ядерного удара тактическим ядерным оружием по объектам гидроэнергетики, которые должны вызвать эффект домино.

"Главная цель - Запорожская атомная станция. Следовательно, заявления Сибиги не случайны, они основываются на тех сценариях, которые рисовали и рисуют российские спецслужбы", - предупредил украинцев эксперт.

Ядерные угрозы Кремля - последние новости

Сегодня Путин заявил, что он меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине. Среди прочего, Кремль предлагает "ряд уточнений потенциального применения ядерного оружия ":

В свою очередь эксперт Андрей Ганжа дал ответ на вопрос, проведет ли Путин ядерные испытания. В России не знают, в каком состоянии ядерное оружие - не исключено, что оно уже давно протухло.

В Reuters также раскрыли планы Кремля и отметили, что Путин может применить ядерное оружие в России. Кроме того, российские оккупанты могут нанести удары по британским военным объектам вблизи РФ.

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