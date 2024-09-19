И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

В России не знают, в каком состоянии ядерное оружие – не исключено, что оно и вовсе давно протухло.

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Путин может пойти на испытания тактического ядерного оружия / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот Кремль

Владимир Путин время от времени пытается пугать Украину и западный мир потенциальным применением ядерного оружия. Кремль неустанно чертит "красные линии", однако ядерный шантаж, который весь цивилизованный мир воспринимает как сумасшествие, лишний раз показывает, что Москва практически исчерпала инструменты военного давления на Киев.

На этот раз обсуждаются планы России провести ядерные испытания в ответ на возможное разрешение для ВСУ от США и Британии на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории страны-агрессора. Волна дискуссии подпитывается и заявлениями российских представителей, которые заявляют о готовности прибегнуть к такому шагу.

Готова ли Россия к испытаниям ядерного оружия? Что скажут на это ее партнеры? А вдруг выяснится, что оружие не работает и шантаж оказался просто блефом?

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С ответами на эти и другие вопросы разбирался Главред.

Путин боится показаться слабым перед Западом

Россия может нанести удары по военным объектам Британии вблизи своей территории или приступить к ядерным испытаниям в том случае, если Вашингтон и Лондон снимут эмбарго для Украины на удары своим оружием вглубь РФ, написали в своем материале журналисты информагентства Reuters.

"Это была бы драматическая эскалация конфликта… Потому что вопрос в том, какие угрозы тогда оставил г-н Путин, когда Запад все еще действует, помимо фактического применения ядерного оружия?" – отметил эксперт по вооружениям в Институте исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн.

По словам эксперта, Москва могла бы провести первые с 1990 года ядерные испытания как знак предупреждения, что Путин, дескать, совсем не "слаб в своих действиях".

"Ядерные испытания были бы чем-то новым. Я бы не исключал этого, и это было бы связано с разрушением Россией ряда соглашений о международной безопасности, которые она подписывала на протяжении десятилетий в течение последних нескольких лет", - говорит аналитик.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Путин мог бы провести ядерные испытания "где-то на востоке" России, предположил Герхард Манготт / Скриншот YouTube

Другой эксперт – специалист по безопасности Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт, также допустил вероятность ядерных испытаний РФ.

"Россияне могли бы провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могли бы взорвать тактическое ядерное оружие где-нибудь на востоке страны, просто чтобы продемонстрировать, что (они) имеют в виду именно это, когда говорят, что мы в конечном итоге прибегнем к ядерному оружию", - сказал ученый.

Три сценария ядерных испытаний для России

Путин может задействовать классические варианты, чтобы показать миру ядерный гриб и последствия подобных испытаний, сказал Главреду эксперт по вооружениям, главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Первый вариант не настолько эффектный, как хотелось бы Кремлю и предполагает взрыв в шахте.

"Первый - подземный взрыв. Это вариант, который является наименее вредным для окружающей среды и предусматривает подрыв ядерного заряда в шахте. Но проблема заключается в том, что для Кремля такой взрыв будет не кинематографическим. Земля только поднимется и немного просядет, это неэффектно. Затем на том месте почти ничего не будет напоминать о ядерных испытаниях", - убежден Катков.

Второй сценарий уже может быть ориентирован на "картинку".

"(Это будет, - ред.) подводный взрыв. Довольно эффектный сценарий, тоже не такой вредный, потому что в атмосферу попадет не так много радиоактивной пыли", - сказал аналитик.

Третий вариант – это атмосферный взрыв, который может быть наземным или воздушным.

"Наземный (взрыв, - ред.) - самый грязный, потому что тогда стремительно поднимется радиоактивная пыль. Воздушный - менее вредный для природы, потому что все происходит на высоте 500 метров", - подчеркнул Катков.

Кто такой Олег Катков Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.

"Полигон готов к возобновлению полномасштабных испытаний"

Ядерный полигон на Новой земле в Архангельской области уже готов к ядерным испытаниям, сказал начальник военного объекта, контр-адмирал Андрей Синицын.

Он утверждает, что для проведения испытаний нужен лишь приказ.

"Полигон готов к возобновлению полномасштабных испытаний. Он готов в полном объеме. Лабораторная и испытательная базы готовы. Персонал готов. Если поступит приказ, мы можем начать испытания в любой момент… Самое главное для нас - не сорвать выполнение государственных задач. Если будет поставлена задача возобновить испытания, она будет выполнена в установленные сроки", - добавил Синицын.

Спутниковые снимки еще в прошлом году показывали, что на полигоне Новая земля строятся туннели и дороги / Planet Labs Inc

"Вернемся в 1993-й"

В Госдуме поддержали идею провести ядерные испытания в России. Депутат-единоросс Андрей Колесник заявил, что "надо где-то сделать ядерный взрыв, на каком-то полигоне", чтобы все, дескать, вспомнили, насколько опасно такое оружие.

А российская пропагандистка Маргарита Симоньян еще в прошлом году предлагала устроить взрыв в районе Сибири и положительно отреагировала на возможность оставить РФ без гаджетов и отбросить свою же страну на 30 лет назад.

"Если в Сибири сделать термоядерный взрыв, будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники, камеры, вернемся в 1993-й. Прекрасно же жили, без гаджетов, я даже обрадуюсь", - говорила тогда она.

"Путин не сможет применить ядерное оружие"

Путин сеет страх, потому что сам боится – он не применит ядерное оружие, полагает глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Причем он акцентировал внимание на том, что Путин не сможет этого сделать, в том числе, и из-за позиции Китая и Индии.

"Впрочем — это лишь слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия — главные силы, от которых зависит Россия", - уточнил Коваленко.

Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Кремль завезет специальную аппаратуру

Российские специалисты и сами многие годы не знают, работает ли разрекламированное ядерное оружие. Подобные испытания могут быть не только ради пропаганды, но и для реальной проверки такого оружия, отметил Олег Катков.

"Россия во время испытаний проверит, как на самом деле работает ее ядерное оружие. Российские оружейники, когда восстанавливали или делали ядерные боеприпасы, много лет не могли это оружие проверить. И специалисты будут мониторить ситуацию, чтобы понять, действительно ли все работает так, как они надеются. Будет завозиться соответствующая аппаратура. Для Кремля это будет не только демонстрационный пропагандистский взрыв, но и попытка убедиться, что все действительно работает", - рассказал аналитик.

Как выглядит полигон Новая земля / sentstory

Чего побаиваются у Путина

За ядерными испытаниями России, если они таки произойдут, будет наблюдать весь мир. И нельзя исключать, что ядерное оружие, которым россияне пугают всех, уже "протухло".

"Если Россия решится на ядерные испытания, за ними будут следить Соединенные Штаты, НАТО, Китай и вообще весь мир. И если что-то пойдет не по плану и станет понятно, что российское ядерное оружие все-таки протухло, Кремль столкнется с негативом. Возможно, именно этого у Путина и опасаются", - подчеркнул Олег Катков.

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