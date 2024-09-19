УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

Андрей Ганжа
19 сентября 2024, 12:00
87
В России не знают, в каком состоянии ядерное оружие – не исключено, что оно и вовсе давно протухло.
Путин, ядерное оружие
Путин может пойти на испытания тактического ядерного оружия / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот Кремль

Владимир Путин время от времени пытается пугать Украину и западный мир потенциальным применением ядерного оружия. Кремль неустанно чертит "красные линии", однако ядерный шантаж, который весь цивилизованный мир воспринимает как сумасшествие, лишний раз показывает, что Москва практически исчерпала инструменты военного давления на Киев.

На этот раз обсуждаются планы России провести ядерные испытания в ответ на возможное разрешение для ВСУ от США и Британии на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории страны-агрессора. Волна дискуссии подпитывается и заявлениями российских представителей, которые заявляют о готовности прибегнуть к такому шагу.

Готова ли Россия к испытаниям ядерного оружия? Что скажут на это ее партнеры? А вдруг выяснится, что оружие не работает и шантаж оказался просто блефом?

видео дня

С ответами на эти и другие вопросы разбирался Главред.

Путин боится показаться слабым перед Западом

Россия может нанести удары по военным объектам Британии вблизи своей территории или приступить к ядерным испытаниям в том случае, если Вашингтон и Лондон снимут эмбарго для Украины на удары своим оружием вглубь РФ, написали в своем материале журналисты информагентства Reuters.

"Это была бы драматическая эскалация конфликта… Потому что вопрос в том, какие угрозы тогда оставил г-н Путин, когда Запад все еще действует, помимо фактического применения ядерного оружия?" – отметил эксперт по вооружениям в Институте исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн.

По словам эксперта, Москва могла бы провести первые с 1990 года ядерные испытания как знак предупреждения, что Путин, дескать, совсем не "слаб в своих действиях".

"Ядерные испытания были бы чем-то новым. Я бы не исключал этого, и это было бы связано с разрушением Россией ряда соглашений о международной безопасности, которые она подписывала на протяжении десятилетий в течение последних нескольких лет", - говорит аналитик.

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Владимир Путин
Путин мог бы провести ядерные испытания "где-то на востоке" России, предположил Герхард Манготт / Скриншот YouTube

Другой эксперт – специалист по безопасности Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт, также допустил вероятность ядерных испытаний РФ.

"Россияне могли бы провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могли бы взорвать тактическое ядерное оружие где-нибудь на востоке страны, просто чтобы продемонстрировать, что (они) имеют в виду именно это, когда говорят, что мы в конечном итоге прибегнем к ядерному оружию", - сказал ученый.

Три сценария ядерных испытаний для России

Путин может задействовать классические варианты, чтобы показать миру ядерный гриб и последствия подобных испытаний, сказал Главреду эксперт по вооружениям, главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Первый вариант не настолько эффектный, как хотелось бы Кремлю и предполагает взрыв в шахте.

"Первый - подземный взрыв. Это вариант, который является наименее вредным для окружающей среды и предусматривает подрыв ядерного заряда в шахте. Но проблема заключается в том, что для Кремля такой взрыв будет не кинематографическим. Земля только поднимется и немного просядет, это неэффектно. Затем на том месте почти ничего не будет напоминать о ядерных испытаниях", - убежден Катков.

Второй сценарий уже может быть ориентирован на "картинку".

"(Это будет, - ред.) подводный взрыв. Довольно эффектный сценарий, тоже не такой вредный, потому что в атмосферу попадет не так много радиоактивной пыли", - сказал аналитик.

Третий вариант – это атмосферный взрыв, который может быть наземным или воздушным.

"Наземный (взрыв, - ред.) - самый грязный, потому что тогда стремительно поднимется радиоактивная пыль. Воздушный - менее вредный для природы, потому что все происходит на высоте 500 метров", - подчеркнул Катков.

Кто такой Олег Катков

Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.

"Полигон готов к возобновлению полномасштабных испытаний"

Ядерный полигон на Новой земле в Архангельской области уже готов к ядерным испытаниям, сказал начальник военного объекта, контр-адмирал Андрей Синицын.

Он утверждает, что для проведения испытаний нужен лишь приказ.

"Полигон готов к возобновлению полномасштабных испытаний. Он готов в полном объеме. Лабораторная и испытательная базы готовы. Персонал готов. Если поступит приказ, мы можем начать испытания в любой момент… Самое главное для нас - не сорвать выполнение государственных задач. Если будет поставлена задача возобновить испытания, она будет выполнена в установленные сроки", - добавил Синицын.

Новая земля
Спутниковые снимки еще в прошлом году показывали, что на полигоне Новая земля строятся туннели и дороги / Planet Labs Inc

"Вернемся в 1993-й"

В Госдуме поддержали идею провести ядерные испытания в России. Депутат-единоросс Андрей Колесник заявил, что "надо где-то сделать ядерный взрыв, на каком-то полигоне", чтобы все, дескать, вспомнили, насколько опасно такое оружие.

А российская пропагандистка Маргарита Симоньян еще в прошлом году предлагала устроить взрыв в районе Сибири и положительно отреагировала на возможность оставить РФ без гаджетов и отбросить свою же страну на 30 лет назад.

"Если в Сибири сделать термоядерный взрыв, будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники, камеры, вернемся в 1993-й. Прекрасно же жили, без гаджетов, я даже обрадуюсь", - говорила тогда она.

"Путин не сможет применить ядерное оружие"

Путин сеет страх, потому что сам боится – он не применит ядерное оружие, полагает глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Причем он акцентировал внимание на том, что Путин не сможет этого сделать, в том числе, и из-за позиции Китая и Индии.

"Впрочем — это лишь слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия — главные силы, от которых зависит Россия", - уточнил Коваленко.

1710345812-6249.jpg
Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Кремль завезет специальную аппаратуру

Российские специалисты и сами многие годы не знают, работает ли разрекламированное ядерное оружие. Подобные испытания могут быть не только ради пропаганды, но и для реальной проверки такого оружия, отметил Олег Катков.

"Россия во время испытаний проверит, как на самом деле работает ее ядерное оружие. Российские оружейники, когда восстанавливали или делали ядерные боеприпасы, много лет не могли это оружие проверить. И специалисты будут мониторить ситуацию, чтобы понять, действительно ли все работает так, как они надеются. Будет завозиться соответствующая аппаратура. Для Кремля это будет не только демонстрационный пропагандистский взрыв, но и попытка убедиться, что все действительно работает", - рассказал аналитик.

новая земля
Как выглядит полигон Новая земля / sentstory

Чего побаиваются у Путина

За ядерными испытаниями России, если они таки произойдут, будет наблюдать весь мир. И нельзя исключать, что ядерное оружие, которым россияне пугают всех, уже "протухло".

"Если Россия решится на ядерные испытания, за ними будут следить Соединенные Штаты, НАТО, Китай и вообще весь мир. И если что-то пойдет не по плану и станет понятно, что российское ядерное оружие все-таки протухло, Кремль столкнется с негативом. Возможно, именно этого у Путина и опасаются", - подчеркнул Олег Катков.

Главред рекомендует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин ядерные испытания война России и Украины
Реклама

Главное за день

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:40 Мир
В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:27 Мир
И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

12:00 Аналитика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки 69797

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 50600

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни 30523

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 27597

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Последние новости

12:40

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:39

Растения, которые не боятся холода: топ-7 морозостойких цветов для сада

12:27

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:02

Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

12:00

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:52

"Реалистичная цель": в ЕС назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

11:48

При поддержке "оси зла" Россия будет готова к войне с НАТО уже к 2030 году - прогноз

11:37

Не могли решить даже родители: задача для 7-летних детей "порвала" Сеть

11:12

Польша может давить на Киев через ЕС: СМИ узнали, чего хочет Варшава

Реклама
11:06

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Козлам - препятствия, Свиньям - стресс

11:00

В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

10:53

РФ начала активное наступление: военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении

10:45

Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

10:33

Пользователи "Киевстар" массово жалуются на сбой в сети: что известноФото

10:33

Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

10:31

Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

10:09

Сбежал прямо "из-под носа" следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

10:03

"Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

09:44

"Убита горем": бывшая жена Кличко раскрыла подробности смерти родного брата

09:43

Субсидии на коммуналку на стоп: кого из украинцев лишат льгот

Реклама
09:40

Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

09:37

Удар ракетой или реактивным дроном: чем взорвали арсенал РФ в Торопцах – СМИ

09:35

Запасов хватило бы на полтора года войны: в ВСУ рассказали об ударе по арсеналу в ТоропцеФото

09:08

Путинисты Наташа Королева и Тарзан пытались избавится от невестки-стриптизерши - росСМИ

09:00

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада

08:45

На Украину летело 46 воздушных целей: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

08:40

В прямом бою с врагом погиб командир спецназа Евгений Лемешенко

08:37

РФ продвинулась у пяти населенных пунктов: в DeepState назвали направления

08:30

ВСУ расширили плацдарм на Курщине, а РФ продвигается на другом горячем направлении

08:00

Три сценария ядерных испытаний Путинамнение

07:50

Зеленский в США встретится с Харрис и Трампом: о чем будут говорить

07:41

"От тел ничего не осталось": в РФ пишут о десятках жертв на складах в Торопце

06:50

РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: оккупанты ударили по городу тремя КАБами

06:35

Только гений найдет ключ за 7 секунд: загадка, которая затмит своей сложностью

06:10

Выборы в США и миграция: что ждет мирмнение

05:48

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

05:15

Мало кто догадывается: что означает оранжевая точка на экране телефона

04:45

У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

04:06

РФ готовит масштабный удар по Украине: ВСУ оттягивают время до прибытия ПВО

03:32

Захват Курчатова и Курской АЭС: Рустамзаде оценил шансы ВСУ

Реклама
03:00

Молодец среди овец, а среди собачек найти овцу трудно: суперовая головоломка

02:30

Известная украинская актриса рассказала, готова ли служить на фронте

01:30

Арсенал ГРАУ взлетел на воздух: чем взорвали склады РФ в Торопце – мнение

00:05

РФ перешла в оборону на Харьковщине: оккупантов отрезали от логистики - ВСУ

18 сентября, среда
23:22

Звезда "Киборгов" впервые подтвердил новый роман и показал молодую избранницу

23:08

Цифры впечатляют: сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц - Forbes

22:47

Связь даже во время длительных отключений: что придумали в Верховной Раде

22:33

Россия ударила по Сумах авиабомбами: в городе пропал свет, проблемы с водой

22:28

Почему в Украине ставят кресты на въезде в город

22:06

"Есть важный результат": Зеленский высказался об ударе по складу в РФ

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять