Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибших

Ракетный удар оборвал жизнь 12-летнего мальчика, а также двух женщин - 75 и 79 лет. Под завалами еще могут быть люди.

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РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 человека погибли/ коллаж: Главред, фото иллюстративное: Полтавская ОВА, минобороны рф

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 21 сентября, ударила ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Было попадание по жилому сектору.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул. Он отметил, что уже известно о трех погибших, среди которых есть дети, но под завалами еще могут находиться люди.

Сначала Вилкул сообщил о двух погибших, но позже уточнил, что пожилая женщина умерла в машине скорой помощи.

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Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты совершили атаку на город ночью, когда все спали. Повреждены частные жилые дома.

Также он рассказал, что погибли 12-летний мальчик, а также две женщины - 75 и 79 лет. Три человека пострадали.

"Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет. Ракетный удар оборвал жизнь и двух женщин - 75 и 79 лет. Искренние соболезнования родным погибших. Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

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