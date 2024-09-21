Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибших

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 21 сентября, ударила ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Было попадание по жилому сектору.
Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул. Он отметил, что уже известно о трех погибших, среди которых есть дети, но под завалами еще могут находиться люди.
Сначала Вилкул сообщил о двух погибших, но позже уточнил, что пожилая женщина умерла в машине скорой помощи.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты совершили атаку на город ночью, когда все спали. Повреждены частные жилые дома.
Также он рассказал, что погибли 12-летний мальчик, а также две женщины - 75 и 79 лет. Три человека пострадали.
"Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет. Ракетный удар оборвал жизнь и двух женщин - 75 и 79 лет. Искренние соболезнования родным погибших. Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
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