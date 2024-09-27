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В ВСУ служат 68 тысяч женщин: в Минобороны сказали, сколько из них на передовой

Руслана Заклинская
27 сентября 2024, 21:58
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Женщины играют такую же важную роль в укреплении обороноспособности Украины, как и мужчины, отметила Людмила Дараган.
В ВСУ служат 68 тысяч женщин: в Минобороны сказали, сколько из них на передовой
В рядах ВСУ служат 68 тыс. женщин / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, УНИАН

В Вооруженных силах Украины проходят службу 68 тысяч женщин. Военнослужащими из них являются более 48 тысяч. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила государственный секретарь Министерства обороны Людмила Дараган.

По ее словам, непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих. Дараган подчеркнула, что женщины играют не менее важную роль в укреплении обороноспособности страны, чем мужчины.

"Сегодня женщины везде - держат тыл, работают на тяжелых должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и уму, а не по полу", - отметила госсекретарь Минобороны.

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Также Дараган рассказала о прогрессе в сфере гендерной политики Министерства обороны за последние годы. Она отметила, что с 2018 года женщины в Украине получили право служить на боевых специальностях, однако эта возможность долгое время была нереализованной из-за бюрократических преград.

"Самого закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСП, регламентирующий офицерские должности для женщин и мужчин отдельно. В 2022 году, после изменения этого приказа, удалось преодолеть эти преграды", - добавила секретарь Минобороны.

Кроме того, произошло значительное улучшение материального обеспечения женщин-военнослужащих. В 2023 году для них впервые была создана специальная летняя военная форма, тогда как ранее доступной была только парадная.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация 2024 - вопрос призыва женщин

Напомним, в декабре 2023 года несколько народных депутатов Верховной Рады подняли вопрос призыва женщин на военную службу. Дискуссия сосредотачивалась на том, что в случае критической необходимости парламент может принять решение, которое будет "непопулярным", но необходимым для защиты государства.

Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины и женщины, которые являются военнообязанными. Зеленский уже заявлял, что отказался бы подписать такой законопроект, если бы его приняла Рада.

Командир роты ударных беспилотников "Ахиллес" ВСУ Юрий Федоренко заявил, что все украинцы, независимо от пола, должны быть военнообязанными с 18 лет и участвовать в боевых действиях после 23-х. Он считает, что заранее подготовленная нация могла бы эффективнее защищать страну с меньшими потерями.

Как сообщал Главред, в Вооруженных силах Украины рассматривают возможность мобилизации женщин по образцу Израиля, сообщила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times. Она подчеркнула, что девушкам следует готовиться к военной службе еще с детства, формируя соответствующие навыки и осознание роли в защите государства.

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