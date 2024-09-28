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Китай, Бразилия, Турция: "друзья" России выступили с критикой угроз Путина

Даяна Швец
28 сентября 2024, 09:39
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Предостережения касаются недавних заявлений Путина, который в очередной раз высказался относительно применения ядерного оружия против неядерных государств.
ООН, Эрдоган, Путин и Си
Страны предостерегают против ядерных угроз в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В пятницу с совместным заявлением выступили Китай и Бразилия. В своем сообщении они предостерегли от угроз применения ядерного оружия против Украины. Соответствующее заявление обнародовали в штаб-квартире ООН во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

Интересно, что несмотря на не упоминание России в тексте, предостережения касаются недавних заявлений российского правителя Владимира Путина, который в очередной раз высказался относительно применения ядерного оружия против неядерных государств.

Также заявление подписали еще десять других стран: Южная Африка, Турция, Индонезия. Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Казахстан, Кения, Замбия.

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"Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового уничтожения, особенно ядерного, химического и биологического", - говорится в совместном заявлении.

СОВБЕЗ ООН инфографика
СОВБЕЗ ООН / Инфографика: Главред

Как говорится в заявлении, "гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны быть целями военных операций".

Страны-подписанты также выступили с призывом к поддержанию "всеобъемлющего и длительного урегулирования сторонами конфликта с помощью инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

Что означают изменения в ядерной доктрине России

Пункт о том, что Россия может применить ядерное оружие против якобы "агрессии" неядерных стран при поддержке ядерных, в том числе, означает формальную легитимизацию удара по Украине.

Украина не обладает ядерным оружием, однако, по логике российской пропаганды, ее военные усилия поддерживает НАТО, члены которого обладают ядерным оружием.

Ядерные угрозы Кремля - последние новости

Эксперт Жирнов утверждает, что позиция Путина ослабла, поэтому он прибегнул к новым угрозам, потому что на фронте все идет плохо. Запад не дает Украине разрешения на удары по РФ их ракетами не из-за ядерных угроз Путина, а из-за трусости - они не хотят брать на себя ответственность.

Кроме этого, раскрыт хитрый шантаж Кремля. Ядерные страшилки Путина работают в пользу Трампа, считает дипломат Александр Хара.

В свою очередь Олег Жданов ответил, применит ли РФ ядерное оружие. Он высказывает предположение, что, если Россия попытается применить ядерное оружие, по агрессорам нанесут удар на опережение.

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