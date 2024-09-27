УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будет удар на опережение: Олег Жданов ответил, применит ли РФ ядерное оружие

Даяна Швец
27 сентября 2024, 03:00
9
Олег Жданов высказывает предположение, что, если Россия попытается применить ядерное оружие, по агрессорам нанесут удар на опережение.
Жданов, ядерка
Жданов прокомментировал вероятный ядерный удар РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, который беспокоит едва ли не весь мир. В разговоре с Главредом полковник запаса ВСУ объяснил, способна ли Россия применить ядерное оружие.

По мнению военного эксперта Жданова, этого не произойдет.

''Вспомним сентябрьскую пресс-конференцию главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора МИ-6, во время которой Бернс рассказал о том, что в 2022 году, когда была угроза применения ядерного оружия, он встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и на пальцах ему объяснил, что будет, если Кремль попытается применить ядерное оружие. Речь шла о применении США конвенционного оружия - превентивного удара для предотвращения попытки применения ядерного оружия'', - говорит Жданов.

видео дня

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Олег Жданов высказывает предположение, что, если Россия попытается применить ядерное оружие, США нанесут удар на опережение.

''Попытки России можно очень легко отследить: как только первый контейнер с ядерной головой выйдет из бункера, спутники сразу зафиксируют радиоактивный шлейф. И как бы ни хотелось, этого не спрячешь, шлейф все равно будет. Поэтому если двинется ядерный боезаряд, Запад об этом узнает. Если разрушить боезаряд в воздухе, когда он летит, будет небольшой эффект грязной бомбы. Потому что заряд урана - это не так уж и много. Это не реактор атомной станции, где около 250 тонн обогащенного урана'', - заявляет эксперт.

1710345812-6249.jpg
​ Ядерное оружие / Инфографика Главреда

Как убежден полковник запаса ВСУ Жданов, США вполне способны нанести превентивный удар. Он объясняет, что никто не хочет ядерной свалки на европейском континенте и иметь дело с радиоактивным облаком.

Ядерные угрозы Кремля - последние новости

Как известно, в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ. Западные партнеры Украины уже не впервые услышали о ядерной угрозе со стороны России, поэтому решительно отвергли ее.

В то же время в ISW назвали реальные намерения Путина и ответили, применит ли РФ ядерное оружие. Отмечается, что Путин скорее всего стремится вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники в особо критический момент политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие для ударов по российским объектам.

А вот эксперт Селезнев убежден, что у РФ может даже не быть качественных носителей ядерного оружия. Эксперт считает, что реальные возможности россиян достаточно ограничены в сфере ядерного вооружения .

Другие новости о ядерной угрозе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США ядерное оружие ядерный удар ядерное вооружение Владимир Путин ядерная война ядерная угроза Олег Жданов ядерная ракета война России и Украины
Реклама

Главное за день

США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

01:42 Украина
В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

00:40 Синоптик
"Мы усилим план победы": Зеленский встретился с Байденом

"Мы усилим план победы": Зеленский встретился с Байденом

22:47 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство 15426

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали 6229

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает 4733

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне 4483

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне

Последние новости

03:36

Творит чудеса: для чего французы высыпают соль в раковину

03:00

Будет удар на опережение: Олег Жданов ответил, применит ли РФ ядерное оружие

02:32

Британия готова, но есть нюанс: Жданов объяснил, кто стоит на пути ударов по РФ

01:42

США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

01:30

"Опоздали": украинцам дали мрачный прогноз насчет восстановления энергосистемы

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
00:40

В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

00:26

Как правильно есть киви: чем полезна кожура для организма человека

26 сентября, четверг
23:01

Только самый внимательный справится за 60 секунд: найдите котика среди листьев

22:47

"Мы усилим план победы": Зеленский встретился с Байденом

Реклама
22:45

Военный учет онлайн, без ВВК: что предлагает Минобороны

22:38

Примем участие в установлении мира: Эрдоган выступил с важным заявлением

22:18

Елена Зеленская покорила шикарным образом на встрече в Нью-Йорке

21:41

"Окунулся в бочку с грязью": Ахтем Сеитаблаев рассказал, как поднимал руку на свою возлюбленную

21:26

"Переиграл" Россию: глава МИД Сибига встретился с китайской делегацией - детали

21:12

Выжигают землю и уничтожили дома: россияне готовятся к штурму еще одного города

21:01

Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США: о чем шла речьФото

20:56

Сколько хранится сало в холодильнике: неожиданный ответ буквально сшибает с ногВидео

20:37

Дмитрука готовятся экстрадировать: заявление Офиса генпрокурора

20:19

Возможны новые удары с воздуха: РФ боится разрушения Крымского моста - Рыженко

19:45

Удары по военным арсеналам повлияют на ход войны: Жданов дал свою оценку

Реклама
19:44

Необходимо разоружение: в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

19:40

Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода

19:25

Как правильно называется включатель или выключатель: Авраменко удивил объяснением

19:17

Ситуация в Волчанске: оккупанты роют подземные тоннели

19:14

Жданов объяснил причину громких провалов РФ с запусками ракет "Сармат"

19:10

Что происходит в Угледаремнение

19:04

Помогают вернуть Крым Украине: как партизаны усиливают операции на полуострове

18:51

Как не угробить богатый урожай: что можно посадить в октябреВидео

18:27

В Венгрии назвали бессмысленным решение Украины бороться против агрессии России

17:47

"72-я бригада вышла из города Угледар": в ВСУ отреагировали на слухи о сдаче

17:46

Горит дом, есть пострадавшие: россияне ударили тремя КАБами по ХарьковуФото

17:33

Зеленский рассматривает проведение выборов в 2025 году - The Economist

17:21

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали

17:20

Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ: Жданов назвал условие

17:17

Китай продвигает выгодные для России условия мира: Украина пошла на хитрость - Politico

17:05

Вы принесете в дом благополучие: что нужно сделать 27 сентября - приметы

16:58

Не отыщет даже опытный хакер: как стопроцентно убрать историю поиска в ГуглВидео

16:50

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

16:23

Безответственное поведение: в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ - The Guardian

16:18

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

Реклама
16:13

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

16:00

Ребенок ест руками: нутрициолог назвал 5 причин, почему это полезно для малышей

15:32

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огнеВидео

15:27

Что означает "обоє рябоє": какими благозвучными фразеологизмами можно заменить это выражениеВидео

15:24

Снарядный голод армии РФ будет обеспечен: ВСУ могут "сломать" врага - Жданов

14:55

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55

Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

14:52

Как уберечь розы от заморозков: сказочный результат весной гарантированВидео

14:30

Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер

14:26

Мужчина полвека ждал смертной казни, но суд его оправдал - что произошло

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять