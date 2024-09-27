Будет удар на опережение: Олег Жданов ответил, применит ли РФ ядерное оружие

Эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, который беспокоит едва ли не весь мир. В разговоре с Главредом полковник запаса ВСУ объяснил, способна ли Россия применить ядерное оружие.
По мнению военного эксперта Жданова, этого не произойдет.
''Вспомним сентябрьскую пресс-конференцию главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора МИ-6, во время которой Бернс рассказал о том, что в 2022 году, когда была угроза применения ядерного оружия, он встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и на пальцах ему объяснил, что будет, если Кремль попытается применить ядерное оружие. Речь шла о применении США конвенционного оружия - превентивного удара для предотвращения попытки применения ядерного оружия'', - говорит Жданов.видео дня
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Олег Жданов высказывает предположение, что, если Россия попытается применить ядерное оружие, США нанесут удар на опережение.
''Попытки России можно очень легко отследить: как только первый контейнер с ядерной головой выйдет из бункера, спутники сразу зафиксируют радиоактивный шлейф. И как бы ни хотелось, этого не спрячешь, шлейф все равно будет. Поэтому если двинется ядерный боезаряд, Запад об этом узнает. Если разрушить боезаряд в воздухе, когда он летит, будет небольшой эффект грязной бомбы. Потому что заряд урана - это не так уж и много. Это не реактор атомной станции, где около 250 тонн обогащенного урана'', - заявляет эксперт.
Как убежден полковник запаса ВСУ Жданов, США вполне способны нанести превентивный удар. Он объясняет, что никто не хочет ядерной свалки на европейском континенте и иметь дело с радиоактивным облаком.
Ядерные угрозы Кремля - последние новости
Как известно, в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ. Западные партнеры Украины уже не впервые услышали о ядерной угрозе со стороны России, поэтому решительно отвергли ее.
В то же время в ISW назвали реальные намерения Путина и ответили, применит ли РФ ядерное оружие. Отмечается, что Путин скорее всего стремится вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники в особо критический момент политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие для ударов по российским объектам.
А вот эксперт Селезнев убежден, что у РФ может даже не быть качественных носителей ядерного оружия. Эксперт считает, что реальные возможности россиян достаточно ограничены в сфере ядерного вооружения .
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