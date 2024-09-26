Удары по военным арсеналам повлияют на ход войны: Жданов дал свою оценку

Всего за несколько дней украинцы поразили сразу три военных объекта на территории России.

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Какое влияние будут иметь удары ВСУ по РФ рассказал Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Недавно ВСУ атаковали 107-й и 23-й арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, а также "Тихорецк" в Краснодарском крае. В Центре противодействия дезинформации при СНБО утверждают, что одна лишь атака на склад в Торопце лишит Россию запасов боеприпасов на 2-4 месяца.

Как удары по военным арсеналам повлияют на ход войны ответил военный эксперт Олег Жданов. Свое мнение он высказал в интервью Главреду.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. видео дня С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По мнению Жданова, удары по военным арсеналам снизят интенсивность работы артиллерии.

​ Удары по РФ / Инфографика Главреда

''Конечно, снарядного голода не будет, но в определенный период времени, даже уже сейчас, когда военный запас начнет истощаться, а подвоза с арсеналов не будет, наступит просадка возможностей артиллерии'', - высказывает предположение эксперт.

Однако, несмотря на непостоянство ситуации, оккупанты таки почувствуют результаты ударов.

''Хотя просадка может быть временной, если россияне организуют свою логистику по другим каналам. В любом случае, потеря такого количества боеприпасов уже повлияла на их запасы'', - утверждает Жданов.

Другие прогнозы эксперта Олега Жданова

Эксперт высказывает предположение, что снарядный голод армии РФ будет обеспечен. Украина уже наносит врагу ощутимые потери, однако разрешение от западных партнеров может кардинально изменить ситуацию.

Напомним, что эксперт Жданов объяснил причину громких провалов РФ с запусками ракет "Сармат". Он убежден, что Путин торопит российских разработчиков с пусками этой ракеты.

Более того, Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ. Ракетами дальностью 300 километров можно ударить по нескольким сотням военных точек, считает Жданов.

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