Снарядный голод армии РФ будет обеспечен: ВСУ могут "сломать" врага - Жданов

Украина уже наносит врагу ощутимые потери, однако разрешение от западных партнеров может кардинально изменить ситуацию.

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Разрешение на применение только британских ракет значительно расширит возможности Украины / Коллаж: Главред, фото: US Army, Командование ВС ВСУ

Уничтожение логистики и важных объектов страны-агрессора России не только на фронте, но и в тылу противника уже дает заметные результаты. Стратегия ВСУ бить по тылу РФ приносит свои плоды, однако украинские силы все еще ограничены запретами США и Великобритании на применение переданного вооружения.

Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов. По его словам, одобрительное решение о снятии ограничений может существенно повлиять на ход боев.

"Здесь нужно обратить внимание на заявление министра иностранных дел Дэвида Лемми, который сказал, что сейчас идут тактичные переговоры с Белым домом о том, чтобы Вашингтон не возражал хотя бы против применения британских Storm Shadow по территории РФ", - отметил он. видео дня

Storm Shadow / Инфографика: Главред

Эксперт утверждает, что даже вынесение российской логистики на глубину в 200 километров может существенно ослабить давление и боевую активность войск агрессора. А если ракеты иностранные союзники передадут в значительном количестве, то ВСУ смогут даже организовать снарядный голод в РФ.

"Нам надо ломать вражескую инфраструктуру. Возможно, российской авиации не достанем, но в пределах досягаемости дальнобойных ракет будет еще несколько военных арсеналов. К тому же, можно будет поражать аэродромы подскока. Вот как сейчас работают Ту-95: мы их выгнали на Саваслейку, однако они потом летят в Энгельс, заряжаются, подвешивают ракеты и впоследствии выходят на пределы пусков", - пояснил Жданов.

Он добавил, что такая же схема начнет действовать и для тактической авиации. Самолеты будут залетать на родной аэродром, заряжаться КАБами, дозаправляться, а затем лететь на рубеж пуска ракет.

Кто такой Олег Жданов? Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Разрешение на удары вглубь России - что известно о решении США

Напомним, что Украина несмотря на долгие переговоры со Штатами до сих пор не получила разрешение на удары вглубь России. При этом генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что из-за постоянного российского террора украинского населения это разрешение должно быть предоставлено как можно скорее.

Накануне издание Washington Post предположило, что отказ США ослабить ограничения на использование Украиной западных ракет для нанесения ударов по территории России обострил раскол среди союзников. Украина возмущена очередной неудачей в попытках замедлить наступление России.

Ранее директор по военным наукам Королевского института объединенных служб Мэтью Сэвилл заявил, что влияние дальнобойных ударов на войну может быть "ограниченным", но это не означает, что ракеты не приносят пользы Украине.

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