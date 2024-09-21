У РФ десятки раненых и 'двухсотых': под Мариуполем ударили по расположению врага

О мощном прилете по россиянам сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Под Мариуполем ударили по месту расположения оккупантов РФ / колаж: Главред, фото: t.me/mariupolrada, скріншот: відео

В лесной местности в районе населенного пункта Республика Никольской общины Мариупольского района было поражено место расположения российских оккупантов.

О мощном прилете по россиянам сообщил в своем Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в результате как минимум 8 оккупантов ликвидированы, а еще 12 тяжело покалечены.

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Советник городского головы Мариуполя уточнил, что после удара оккупантов РФ расселяют в жилых домах по городу.

В результате удара россиян "разлетелись в разные части села, скорых где-то под 20 штук приехало", - добавил Андрющенко.

/ t.me/andriyshTime

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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Напомним, что в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено, часть получила ранения. Андрющенко не исключает, что целью атаки были НПЗ на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы РФ. Российские пропагандистские паблики наперебой начали оправдываться и убеждать, что в Мариуполе горит поле. Однако Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.

Как сообщалось ранее в Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ. 4 августа стало известно о масштабном пожаре во временно оккупированном Мариуполе. Отмечается, что огонь вспыхнул в районе новой военной базы оккупантов. Андрющенко сообщил, что пожар наблюдал весь город.

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