Десятки килограммов взрывчатки: чем ударили по ракетному арсеналу в РФ – эксперт

Взрывы в Торопце начались с поражения слабо укрепленных ангаров, считает Давид Шарп.

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Эксперт объяснил, чем могли уничтожить ракетный арсенал РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Удар по арсеналу боеприпасов армии страны-агрессора РФ Тверской области могли нанести беспилотником, заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

Многие боеприпасы на этом складе находились в примитивных укрытиях или вообще снаружи, следовательно, для взрыва достаточно даже незначительного боеприпаса, который запустит цепную реакцию – и это вполне мог быть обычный дрон, сказал он в комментарии 24 каналу.

"Предполагаю, что началось все с поражения слабо укрепленных ангаров. Это наиболее рациональная версия. Мог прилететь и обычный беспилотник, которые часто по России запускают. Там 10-20 килограммов взрывчатки. Попадание в хранилище. И до свидания", — говорит военный аналитик.

Вместе с тем он поставил под сомнение версию о том, что удар по военному складу в Тверской области мог быть нанесен ракетами ATACMS с дальностью поражения 165 километров.

Шарп добавил, что если бы было известно, что с первым ударом удалось уничтожить бетонные укрытия, тогда можно говорить о ракетах, однако это не выглядит правдоподобной версией.

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Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

Взрывы в Торопце - последние новости по теме

Ранее в Офисе президента отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области. Михаил Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.

Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

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