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Путин ближе к "цели", но есть проблема: на Западе оценили угрозу штурма Покровска

Андрей Ганчук
3 октября 2024, 10:28
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Оккупация Россией Угледара не приведет к быстрому продвижению оккупантов на Западе Донецкой области, пишут журналисты The Times.
Покровск, войска РФ
Угроза штурма Покровска маловероятна - The Times / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Глава Кремля Владимир Путин стал несколько ближе к своей "цели" – оккупации всех районов Донецкой и Луганской областей. Однако захват Угледара вряд ли приведет к последующему быстрому продвижению россиян, а штурм стратегического города Покровск на данный момент маловероятен.

Что означает потеря Угледара

В материале The Times говорится о том, что потеря Угледара приводит к тому, что враг усилил давление на украинские войска в Донецкой области, которые страдают от нехватки боеприпасов и личного состава. Существенные ресурсы направлены на удержание позиций в Курской области на территории России.

"Российская победа, хоть и в значительной степени символическая, может проложить путь к дальнейшим успехам к северу и востоку от города. Хотя эти успехи маловероятны в ближайшие месяцы с наступлением сезона дождей и зимы, очевидная военная цель президента Путина - захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей - несколько приближается", - говорится в материале.

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Угледар Инфографика
Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

Смогут ли войска РФ быстро продвинуться дальше

Как пишут журналисты, российские военные пропагандисты не стали "праздновать" оккупацию Угледара, поскольку многие сомневаются в дальнейшей способности врага в быстром темпе продвигаться дальше вглубь территории Украины.

Также они акцентировали внимание на том, что Угледар – территория со значительным уровнем минирования, захватчикам понадобится определенное время, чтобы очистить город от неразорвавшихся мин и боеприпасов.

Помимо этого дальнейшему продвижению вражеских сил помешают оборонительные позиции Сил обороны к северо-востоку от города.

"Захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару", - считают в Институте изучения войны.

Есть ли угроза штурма Покровска

В The Times уточнили, что для оккупации Покровска российским войскам нужно совершить маневры на открытой местности на расстоянии около 30 километров. Покровск – город стратегического значения по причине железнодорожного сообщения. Покровск постоянно обстреливается россиянами, но штурм города маловероятен.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

ВСУ вышли из Угледара – что об этом известно:

Силы обороны Украины вышли из Угледара, сообщили официально 2 октября в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Подразделения вывели из города, чтобы занять новые позиции для дальнейших военный действий.

Потеря Угледара не приведет к критической ситуации, считает командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. По его словам, враг продолжает ползучее наступление, и в ближайшее время будет пытаться достичь новых продвижений.

Оккупация Угледара улучшит логистику российских оккупантов, отметил военный эксперт Олег Жданов. В комментарии Главреду он сказал, что теперь россияне могут запустить железную дорогу из Ростова до Донецка через Бердянск и Мелитополь. Заработает ветка, которую россияне строили раньше.

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