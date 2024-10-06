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Украина получила первые F-16 от Нидерландов - министр обороны страны

Ангелина Подвысоцкая
6 октября 2024, 22:31
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Остальные самолеты Украине передадут в ближайшие месяцы.
Украина получила первые F-16 от Нидерландов - министр обороны страны
Нидерланды передали Украине первые F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Нидерланды передали Украине первые истребители F-16. Об єтом официально заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс на своей странице в Twitter.

"Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги", - написал он.

Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы.

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ф-16 f-16 инфографика
Что такое F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Самолеты для Украины - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение флота истребителей F-16. По его словам, есть четкое понимание шагов для расширения количества боевых самолетов и ускорения тренировки пилотов.

Сколько F-16 получит Украина, F-16, инфографика
Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

Также Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5, которые планируют передать Украине. Как сообщает SudOuest, самолеты адаптируют на авиабазе Казо для возможности стрельбы по наземным целям.

Кроме этого, Украина может вскоре получить крылатые авиационные бомбы средней дальности для F-16. Вероятно, их предоставят в рамках пакета военной помощи от США на 375 млн долларов.

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