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РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска: сколько километров осталось до города - BILD

Юрий Берендий
30 сентября 2024, 17:38
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Российские оккупанты находятся в 9 километрах от Покровска и смогли захватить еще 2 населенных пункта, указывает аналитик.
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ВСУ
Российские войска продвинулись вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские войска захватили два села на Покровском направлении, приблизившись на 9 км к Покровску Донецкой области. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, вооруженные силы РФ расширили свой плацдарм, продвинувшись на север и захватив село Крутой Яр, где до войны проживало около 100 человек, а также соседнее село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек.

"Российская армия вторжения захватила Красный Яр и Крутой Яр в 9 км к востоку от Покровска", - сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

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Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в поселке Селидово Донецкой области российские военные используют тактику малых групп с живучестью всего 5-10%, как сообщает BILD. В эти штурмовые группы входят 50-100 человек, которые собираются вместе, чтобы подойти к окраинам поселка, закрепиться и продолжить атаковать.

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Эксперт Александр Коваленко отметил, что Россия может начать новую волну наступления на Покровск, в зависимости от ситуации на флангах.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде отметил, что при приближении врага к Покровску, бои за город могут быть короче, чем во время битвы за Бахмут.

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