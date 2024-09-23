Россия применяет новую тактику боев на фронте: она в 90% смертельна для оккупантов

BILD узнал о ситуации с продвижением русских под Селидово.

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ВС РФ несут огромные потери в живой силе и технике / Коллаж Главреда: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские военные используют в поселке Селидово Донецкой области тактику малых групп. Выживаемость оккупантов составляет всего 5-10%, говорится в материале BILD.

В эти штурмовые группы входят по 50-100 человек. Они собираются в одном месте, а потом вместе уже пытаются подойти на окраины поселка, закрепиться и атаковать дальше.

По меньшей мере в течение 2-3 последних дней русские пытаются атаковать ВСУ по флангам и обойти Селидово с двух сторон.

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Собеседник BILD в украинской армии отмечает, что в день его подразделение выявляет движение от 100 до 200 российских военных. Из них, по его словам, до последнего укрепрайона перед Селидово доходят 5-10% — все остальные либо погибают, либо получают тяжёлые ранения.

Украинские защитники рассказали, что враг не может взять их малыми группами, а использование русскими тяжелой техники приводит к ее захвату Силами обороны.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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Покровск в Донецкой области остается основной целью для российских войск. Враг, вероятно, занял города Гродовка к востоку от Покровска и Украинск к югу от города.

В то же время в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

В свою очередь, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.

"На самом деле такая проблема имеет место быть. Причем не все связано исключительно с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Даются в знаки и некоторые просчеты в организации оборонительной операции со стороны украинских Сил обороны. Это надо признавать", - отметил Селезнев.

В ВСУ не исключают отступление с Кураховского, Угледарского и Покровского направлений. Как рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, в сторону этого участка россияне выстроилы всю логистику.

Покровск - что известно о городе, который пытается захватить РФ / Инфографика: Главред

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