Переживет ли Украина зиму 2025: в ДТЭК раскрыли краткосрочный план

Министерство энергетики разработало стратегию и создало условия для децентрализации.

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Будут ли выключать свет зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина имеет план, чтобы преодолеть будущую зиму, а энергетическая безопасность в последующие зимы потребует децентрализации.

"Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но чтобы гарантировать нашу энергетическую безопасность в последующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему Украины", - заявил Тимченко, передает Financial Times.

По словам бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, главное беспокойство этой зимой вызывает повреждение основных электростанций, а не подстанций, которые в основном защищены покрытием и могут быть быстро отремонтированы.

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Также он добавил, что дефицит и отключения будут неизбежными. Вопрос заключается в том, насколько серьезными они будут, что будет зависеть от защиты электростанций.

"Противовоздушная оборона является абсолютно критически важной, и децентрализация должна состояться параллельно". - отметил Кудрицкий.

Как пишет издание, глава Министерства энергетики Герман Галущенко попал под критику из-за задержки усилий по децентрализации производства электроэнергии, которые необходимо было начать еще в 2022-м.

"Министерство энергетики не заинтересовано в децентрализации. Наоборот, они заинтересованы в централизации, они хотят, чтобы как можно большая часть энергетического сектора, особенно генерация, была под их государственными компаниями", - рассказал один из чиновников.

Между тем Министерство энергетики сообщило Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации, впрочем, не раскрывало подробностей из-за ограничений военного времени. Ведомство отметило, что развитие атомной генерации "обеспечит потребности страны в восстановлении и энергетическую стабильность в будущем".

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине

Напомним, что Андриан Прокип заявил о том, что Украина будет жить с отключениями света даже после войны. Украине понадобится минимум год для восстановления энергетической генерации после российских обстрелов. И это - при условии прекращения боевых действий.

26 сентября РФ атаковала инфраструктуру в нескольких областях Украины - часть украинцев осталась без света. Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. Изуродованы частные дома. Ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.

Эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света. Он также отметил, что электроснабжение будет по 4-5 часов в сутки - такой сценарий развития событий очень негативный.

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